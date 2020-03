Nuova Fiat 500e: ecco il prezzo italiano ufficiale della elettrica di FCA

Due giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, vi abbiamo riportato le prime immagini della nuova Fiat 500e, la prima vettura completamente elettrica della casa automobilistica italiana.

In seguito sono poi emerse tante ulteriori informazioni, a partire dalla sua autonomia, quantificabile in 320 km per singola carica in ciclo WLTP, e consentita da un pacco batterie da 42 kWh, che può essere ricaricato da zero dall'80% in appena 35 minuti. Per poter percorrere 50 km bastano invece appena 5 minuti alla colonnina.

Per quanto concerne le prestazioni il motore elettrico garantirà 87 kW, e permetterà alla piccola utilitaria di raggiungere i 150 km/h di velocità massima e di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Performance non certo da sportiva, ma che sicuramente svolgono il loro dovere, e cioè muoversi agilmente in città senza rinunciare a un po' di brio.

Adesso però è appena emerso il prezzo della della Fiat 500e, che si attesterà sui 37.900 euro per quanto concerne la First Edition. Un aspetto che farà sicuramente discutere, in quanto più alto dei 35.500 euro della nuova e super-tecnologia Honda E, e sicuramente meno competitivo dell'imminente Dacia Spring, anche se quest'ultima avrà una minore autonomia. Prima di dare giudizi aspettiamo però di avere tra le nostre mani più informazioni, in quanto la citycar arriverà sul mercato verso la metà di quest'anno.



Dal nostro canto abbiamo appena pubblicato il nostro speciale sulla Fiat 500e, che raccoglie tutto quello che sappiamo al momento sulla EV di FCA.