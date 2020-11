La nuova Fiat 500e offre ben 80 accessori Mopar: ce n'è per tutti i gusti

La nuova 500e, prima vettura di FCA nata completamente elettrica, mantiene l'alone fashion che contraddistingue il brand. Non potevano quindi mancare una serie di accessori che permettono una personalizzazione senza precedenti. Gli oltre 80 accessori sono stati sviluppati da Mopar, storico marchio nato da Chrylser e ora di proprietà di FCA.

Alcuni pacchetti sono legati alla carica emotiva delle rifiniture estetiche più ricercate, come il fashion pack caratterizzato dall'ottone o il cromato del chrome pack. Per sentirsi un Re, o una Regina, ci sono i cerchi diamantati. La lavorazione Chevron del tetto, che sembra di fattura artigianale, eleva la 500e a prodotto di atelier. Non mancano accessori per la persona studiati appositamente per la vettura, come il tunnel pocket con portaborsa personalizzata e pochette.

Oltre all'anima elegante la 500e presenta anche un carattere sportivo, chi meglio di Mopar potrebbe esaltarlo? Oltre ai cerchi in lega da 17" sono disponibili una serie di componenti, come specchietti retrovisori e loghi, in colorazione grigio maratea opaco, per un aspetto più aggressivo. Tante le decorazioni per fiancate e tetto. A completare gli accessori il battitacco illuminato e l'Interior Ambient Light. Tutti gli accessori sono stati progettati con la massima attenzione all'ambiente, ad esempio la chiave "Pebble Stone" è prodotta con materiali derivati dagli scarti della produzione vegetale.

Grazie a Mopar difficilmente vedremo al semaforo due 500e identiche, le ampie possibilità di personalizzazione saranno un importante contributo al probabile successo di Fiat 500e. Non ci resta che attendere l'annuncio di una 500e in salsa Abarth, versione che renderà l'elettrica ancora più elettrizzante.