La nuova Fiat 500e si noleggia su Amazon: come funziona Leasys CarCloud

Il mondo dell’automotive è in continuo movimento, negli ultimi anni ad esempio è cresciuto a dismisura il noleggio a lungo e breve termine, una formula che ora grazie a FCA e ad Amazon si evolve ulteriormente, diventando smart e ultra flessibile. Come? Con Leasys CarCloud.

Si tratta di un programma di noleggio auto in abbonamento al quale ci si iscrive sfruttando Amazon. È 100% digitale, “libero, semplice, flessibile e trasparente”, come si può leggere sul sito ufficiale, le auto a noleggio però sono più che reali e l’offerta è quanto mai varia - addirittura dal 2 novembre 2020 si può prenotare la nuova Fiat 500e elettrica, con consegne a partire dall’1 dicembre 2020.

Ma come funziona esattamente? Ci si iscrive su Amazon al costo di 199 euro, soldi che vengono poi trasformati in voucher da spendere sulla piattaforma. Qui possiamo scegliere in autonomia l’auto che più ci piace, per tutto il tempo che vogliamo, da una durata minima di 30 giorni a un massimo di 12 mesi, alla scadenza dei quali potremo cambiare auto oppure riconsegnare tutto.

Chiaramente ogni vettura ha un costo, la 500e che abbiamo nominato ad esempio ha un prezzo di 349 euro al mese, con la possibilità di aggiungere Super Cover, una seconda guida e 1.500 km aggiuntivi oltre ai 1.500 mensili già inclusi. Nel pacchetto abbiamo anche la polizza RCA, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ricariche gratuite presso i Leasys Mobility Store abilitati in tutta Italia scegliendo Jeep Compass o Renegade 4xe Plug-in Hybrid e la nuova Fiat 500e. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.