Nuova Fiat 500e, futuro incerto: slitta al 2030? Sindacati preoccupati

Il futuro della nuova Fiat 500 elettrica è abbastanza incerto o per lo meno, questo è quello che scrive il Corriere della Sera in un articolo in cui si sofferma sui molti dubbi legati allo storico stabilimento Mirafiori.

Se la nuova Lancia Ypsilon 2024, finita in acqua di recente in Francia, è confermatissima, così come la prossima Fiat Panda che verrà presentata a luglio dell'anno in arrivo, più incerto invece sembra il destino della nuova Fiat 500 elettrica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, infatti, il modello erede della fortunata city car green è previsto per il 2027, ma non è da escludere uno slittamento più avanti, forse nel 2030.

Sicuramente non una bella notizia visto che, dalla seconda parte della decade in corso il mercato delle auto elettriche dovrebbe essere inondato di city car green, a cominciare dalla nuova Renault Twingo, che uscirà nel 2026 e che sarà low cost.

«A gennaio chiederemo chiarimenti all’azienda sul futuro di Mirafiori – le parole di Luigi Paone segretario Uilm di Torino, come scrive il Corriere della Sera - il contesto di mercato è complicato per tutti. Ma abbiamo bisogno di assicurazioni e garanzie sull’occupazione a Torino».

Ma non finisce qui perchè c'è da far fronte anche al destino della Maserati Quattroporte elettrica, la cui produzione sarebbe dovuta scattare a Mirafiori nel 2024 ma che è stata per il momento bloccata. Sempre secondo il CorSera l'avvio della nuova ammiraglia green, che ha l'obiettivo di rilanciare nel mondo il marchio del Tridente, sarebbe infatti stato sospeso.

Attraverso una nota Stellantis ha cercato di rassicurare: «Tutti i nuovi modelli saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia, e adotteranno motori elettrici», ma in ogni caso la nuova Berlina, che doveva arrivare sul mercato nel 2025, resta ancora un grande punto di domanda: «al momento non ci sono dettagli (sul programma), li condivideremo con i fornitori appena avremo novità».

Questa l'email inviata da Stellantis a fine novembre: «Caro fornitore, il progetto M9S (la nuova Quattroporte elettrica, ndr) è sospeso, così ti chiediamo di congelare gli sviluppo relativi al progetto. Comunicheremo nei prossimi mesi il nuovi programmi».

Il gruppo sta ragionando sul riposizionamento dei marchi premium, con l'obiettivo di non sovrapporre Alfa Romeo e Maserati. «Mirafiori è trainata dalla 500 elettrica ma la vettura ultimamente a non sta andando benissimo sul mercato— le parole di Igor Albera della Fim Cisl — . Chiuderà l’anno sotto 80 mila vetture, lontano dalle 100 mila immaginate. Se Maserati rallenta ancora le preoccupazioni per il lavoro crescono».

Stellantis ha avviato una nuova serie di progetti interessanti per Mirafiori ma Gianni Mannori responsabile Fiom Torino per Mirafiori, spiega: «Mancano però le auto, i modelli da produrre. Se oggi siamo alla sera dell'impianto temiamo di arrivare alla notte di Mirafiori. La sospensione del progetto Berlina di Maserati riduce ancora le prospettive per la grande fabbrica. Bene i progetti correlati ma vanno prodotte automobili». Speriamo che la situazione si possa risolvere.