La nuova Fiat 500e elettrica si ordina online come le auto Tesla

La Nuova Fiat 500e elettrica si prenota online, almeno in edizione La Prima, l'unica al momento disponibile, super accessoriata e con un prezzo secco di 37.900 euro.

Un "ticket" particolarmente elevato, in pratica la maggior parte delle citycar e hatchback elettriche costa meno di questa nuova opera targata Fiat, e bastano appena 11.000 euro in più per una Tesla Model 3 Standard Range Plus, stiamo però parlando di un'edizione speciale, la prima vettura elettrica di FCA ingegnerizzata da zero, con piattaforma dedicata, guida autonoma di livello 2, un nuovo sistema di infotainment e molto altro - non dimentichiamo ad esempio che la 500e La Prima è anche cabrio.

Una variante d'esordio che Fiat permette di acquistare anche online, tramite il sito che trovate in basso linkato nella fonte. Il sito, adattivo e dunque funzionante anche su smartphone, permette di scegliere la 500e in tre colorazioni differenti, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue, tonalità davvero eleganti che aggiungono un tocco d'autore a una vettura già rifinita in modo maniacale - e che non vediamo l'ora di toccare e provare con mano. Per saperne di più sulla Nuova Fiat 500e elettrica vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, con tutti i dettagli del caso.