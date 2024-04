Nuova Fiat 500e: più autonomia, più economica e anche in versione ibrida. Quando arriverà?

In occasione della recente visita di Carlos Tavares a Mirafiori, il CEO di Stellantis ha annunciato l'inizio dei lavori per una nuova Fiat 500e: 100 i milioni di euro investiti per rivoluzionare la piccola city car che negli ultimi mesi in Italia sta un po' faticando in quanto a vendite.

Ma come sarà questa nuova Fiat 500 BEV? Quando uscirà e soprattutto, quanto costerà? Proviamo a rispondere a tutte queste domande. Prima di tutto verrà aumentata l'autonomia della piccola city car italiana elettrica, la prima della sua specie Made in Italy.

Al momento la versione standard offre solo 190 km con una ricarica nella versione base, e anche se potrebbero bastare per chi usa la 500 in città o in paese, i numeri sono senza dubbio inferiori alla concorrenza, che offre ormai fra i 300 e i 400 km di autonomia. Verrà quindi sostituita l'attuale batteria da 23,8 kWh in favore di una più performante, molto probabilmente quella che monta la Citroen e-C3 che con gli incentivi costa meno della termica.

La francese (che ricordiamo sarà gemella della Fiat Panda), monta una batteria da 44 kWh con un'autonomia di 320 km ed ha un prezzo salvo sconti di 23.900 euro. Nel contempo la 500e potrebbe avere più potenza, ma a riguardo non vi è certezza visto che ad oggi la city car green base vanta 95 cavalli: si potrebbe ipotizzare una crescita fino ai 113 della suddetta Citroen se non addirittura 156 cv, montando però la stessa batteria della Fiat 600e.

L'altra grande novità è che la nuova 500 BEV sarà affiancata da un modello ibrido. Quest'ultimo non è stato confermato negli scorsi giorni a Mirafiori ma secondo fonti autorevoli Stellantis avrebbe già avviato i sondaggi per far partire il progetto e che permetterebbe di offrire un ulteriore city car sul mercato, ad un prezzo ancora più ragionevole, sicuramente al di sotto dei 20mila euro (contro i possibili 23-25 mila euro della nuova 500e).

La 500 hybrid potrebbe montare il 1.2 PureTech MHEV proposto con 100 o 136 cavalli, anche in questi caso lo stesso di Fiat 600 e Avenger. Quando potrebbe uscire la nuova 500e e hybrid? La data più ipotizzabile è il biennio 2026-2027: aspettiamo conferme a riguardo.

