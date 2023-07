Nuova Fiat 500 XL, la sorella extra large della 500X con 200 cavalli sotto il cofano

Fra le tante auto che sono state ipotizzate negli scorsi anni troviamo anche la Fiat 500 XL. Si tratta di un SUV che come facilmente intuibile risulta essere di dimensioni maggiorate rispetto alla sua sorella, la 500X.

La vettura molto probabilmente è andata in archivio anche perchè di recente Fiat ha presentato in diretta streaming la nuova 600, di conseguenza nei piani di Stellantis non sembra esservi spazio per un nuovo Sport utility vehicle, (tenendo conto anche del recente lancio della Jeep Avenger), in ogni caso merita di essere menzionata.

Permetterebbe infatti a Fiat di competere in un mercato, quello dei SUV di grandi dimensioni, dove al momento l'azienda latita e dove comunque si stanno facendo strada anche case automobilistiche non premium come ad esempio Dacia e DR.

Il render della possibile Fiat 500 XL è stato realizzato dall'architetto e designer Tommaso d'Amico, le cui creazioni abbiamo spesso e volentieri ospitato su queste pagine come ad esempio la nuova Fiat Turbo 2024, la rinascita di un vero e proprio mito in casa Fiat.

“Potenza ed eleganza!”, spiega D'Amico nel presentare il suo concept, sottolineando come si tratterebbe di un'auto destinata ad automobilisti che “pretendono molto dalla propria auto”. Sulla scia del successo della 500, della city car elettrica, dell'Abarth e della 500X, l'idea è di realizzare un nuovo SUV della famiglia con dimensioni appunto maggiorate rispetto a quanto offerto attualmente dall'azienda italiana.

“La 500XL – spiega ancora D'Amico - è proposta con un design accattivante e alla moda, avrà più centimetri e spazio rispetto all’attuale 500X ma lo stile molto simile e punterà su moderni sistemi di infotainment e connettività, con ottime caratteristiche di abitabilità”.

Sotto il cofano si monterebbe un motore 1.9 T4 Turbo da ben 200 cavalli alimentato a benzina con trazione RWD e cambio automatico, anche se, viste le ultime produzioni di casa Fiat, sarebbe forse più indicato un elettrico con un ibrido in accoppiata. Prima di congedarvi vi lasciamo al video di questa ipotetica 500 extra large: come vi sembra?