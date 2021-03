Avete la nuova Fiat 500? Se la guidate con cura riceverete KiriCoin

Stellantis, colosso automotive di recente creazione, sta cercando di elettrificare la gamma di veicoli dei marchi proprietari attraverso un importante programma di investimenti in ricerca e sviluppo e conversione delle attuali linee produttive.

Alcune ore fa il CEO del brand, Carlos Tavares, ha ribadito la volontà di fiondarsi sulla propulsione totalmente elettrica accantonando le soluzioni ibride, ma adesso Program Manager del segmento e-Mobility Gabriele Catacchio ha condiviso interessanti informazioni su un programma realizzato appositamente per gli automobilisti i quali hanno già acquistato, o stanno per comprare, la nuova Fiat 500 a zero emissioni.

Ecco le sue parole:"Vogliamo supportare i comportamenti rispettosi dell'ambiente dei nostri clienti e premiarli con vantaggi esclusivi. I dati di guida, come la distanza e la velocità, vengono caricati nel cloud Kiri e convertiti automaticamente in KiriCoin, utilizzando un algoritmo ideato da Kiri. Il risultato viene scaricato direttamente sullo smartphone dell'utente e i KiriCoin possono quindi essere utilizzati per acquistare prodotti e servizi nel mercato Kiri."

Il KiriCoin è una criptovaluta fondata di recente dalla startup britannica Kiri Technologies, che si è di recente accordata con Fiat per farsi conoscere promuovendo al contempo un comportamento stradale attento e premuroso verso l'ambiente. A tutti gli automobilisti in possesso di una Fiat 500 elettrica verrà assegnato un "Eco:Score", e cioè una sorta di punteggio variabile in base alla parsimonia che si adotta al volante. Stellantis afferma che nel migliore dei casi la percorrenza di 10.000 chilometri annui potrebbe valere anche 150 euro in KiriCoin. Per il momento non siamo a conoscenza di tutti i dettagli in merito a questa iniziativa, ma in tanti potrebbero ottenere buoni extra da spendere con Amazon, Netflix, Spotify, Apple e Zalando.



Per chiudere restando in tema di strategie che Stellantis potrebbe applicare nel prossimo futuro, gli appassionati di marchi quali Alfa Romeo o Lancia saranno felici di sapere che sono attesi ingenti investimenti per un rilancio significativo di entrambe le case. Ad affermarlo con certezza è il presidente di Stellantis, John Elkann.