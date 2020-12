Dalla nuova Fiat 500 alla Porsche Taycan: i pregi delle auto elettriche in un video

Esiste davvero la perfezione? Probabilmente no, ogni cosa ha i suoi pregi e i suoi difetti, così le auto elettriche che in questo 2020 hanno affollato il mercato italiano. Il nostro amico Matteo Valenza ne ha provate diverse e oggi vi racconta i loro pregi modello per modello, in attesa del video dedicato ai difetti.

Partiamo dalla nuova Fiat 500e Cabrio, che presenta - secondo lo youtuber bresciano - un abitacolo raffinato, tanta tecnologia, un design iconico e caratteristico. La Volkswagen ID.3 invece si fa notare per via di interni molto ariosi, un grande comfort, tanta tecnologia a bordo - e questa è una frase che sentirete spesso nel video, visto che tutte le nuove elettriche puntano tantissimo sulle nuove tecnologie.

La nuova Renault Twingo Electric vanta una grande efficienza, una buona agilità, un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile, mentre con la Nissan Leaf possiamo fare affidamento su 5 stelle Euro NCAP, diversi sistemi intelligenti compreso il ProPILOT, consumi eccellenti nella variante con batteria da 62 kWh.

Fra le auto testate da Matteo in questo 2020 troviamo anche la Kia e-Soul, la Renault Zoe, la Mercedes EQC, la Porsche Taycan, la Honda E, la Mazda MX-30 e tante altre, mandate pure in play il video per scoprire i pregi dei migliori modelli elettrici attualmente in commercio.