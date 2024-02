Nuova Fiat 500, novità in arrivo? 5 porte e più grande rispetto al modello attuale

Iniziano timidamente a circolare le prime indiscrezioni in merito alla nuova Fiat 500, la city car del marchio torinese, simbolo per eccellenza dell'azienda di automobili italiane. L'utilitaria italiana sarà in produzione fino al 2026, di conseguenza dal 2027 arriverà il nuovo modello.

E' evidente che la più piccola di casa Fiat abbia bisogno di una "spolverata", tenendo conto che negli ultimi tre anni le vendite sono diminuite, e basta pensare che la 500e ha perso il 55% del proprio mercato in Italia.

Insomma, serve un rinnovamento dentro e fuori e secondo quanto si mormora sul forum di Autopareri in questi giorni, è probabile che la 500 (quella in versione ibrida), possa essere stravolta nelle dimensioni, passando dalle attuali 3 porte alle 5.

E' noto e risaputo come le piccole vengano snobbate spesso e volentieri dalle case automobilistiche negli ultimi anni per via di alti costi, bassi margini e difficoltà nell'adattarle alle normative europee, di conseguenza la tendenza è quella di riprodurre le auto in versione extralarge.

Accadrà ad esempio lo stesso per la nuova Fiat Panda 2024, che diverrà un B-SUV robusto, e la stessa metamorfosi la subirà la Lancia Ypsilon che verrà ufficialmente svelata domani, 14 febbraio, ben più lunga rispetto al modello attuale.

L'idea di Fiat, con la nuova 500 più grande, potrebbe essere proprio quella di convincere i clienti della vecchia Ypsilon che trovano il modello 2024 non nelle proprie corde, e che puntano invece ad una vettura dalle dimensioni più contenute.

Al momento la 500 misura 3,57 metri, mentre la sua collega elettrica è lunga 3,63 metri. Non è da escludere che con la nuova 500 2027 si possano superare le dimensioni della versione a batteria, per una vettura quindi di circa 3,7/3,8 metri, di modo da favorire una salita e una discesa agevoli per la seconda fila di sedili. Staremo a vedere cosa emergerà nei prossimi mesi.