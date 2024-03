Nuova Fiat 500 a Mirafiori? Uguale alla BEV ma col motore ibrido: ecco quando arriverà

Sta prendendo sempre più forza la voce inerente una possibile produzione della Fiat 500 termica a Mirafiori. Dopo la pubblicazione della lettera inviata ai fornitori da parte di Stellantis, ne ha parlato anche una testa autorevole come Autonews, aggiungendo ulteriori dettagli.

L'idea alla base è quella di dare un po' di respiro a Mirafiori, arrivando ad una produzione di ben 175mila Fiat 500 fra ibride e BEV, di cui 100mila con la prima motorizzazione. Nel 2023 ne sono state costruite 77.260 (elettriche), di conseguenza si tratta di un incremento notevole che avvicinerebbe la produzione totale di Stellantis al milione di auto prodotte, così come richiesto dal Governo Meloni.

Ma come sarà la nuova Fiat 500? Semplicemente si prenderà l'attuale elettrica e la si modificherà inserendole un motore termico (lo spazio c'è) quasi sicuramente il 1.0 Firefly da 70 cavalli già presente sulle varie Ypsilon, Panda e 500 attuale, con l'aggiunta di un piccolo propulsore elettrico.

Si tratterebbe ovviamente di una mossa insolita, come sottolinea Autonews, ma che avrebbe comunque una sua ragione d'esistere visto che così facendo Fiat e Stellantis darebbero una rinfrescata al look dell'attuale 500, senza dubbio un po' datato. Nel contempo, come detto sopra, si aumenterebbero le vendite.

Ma quando verrebbe immessa sul mercato la nuova 500? Tenendo conto delle tempistiche per adattare la linea di produzione dell'attuale 500 BEV (che in origine era destinata alla produzione dell'Alfa Romeo Mito), i lavori dovrebbero scattare solo nel 2025/2026. A questo punto ci si domanda se le tempistiche di vedere sul mercato una nuova 500 per il 2027 verranno rispettate o, dopo tale cambio di strategia, cosa molto probabile, i tempi potrebbero allungarsi.

Nel contempo l'attuale Fiat 500 ICE uscirà dal mercato e continuerà ad essere venduta in Africa e nel Medio Oriente, assemblata nella fabbrica algerina, dove la produzione dovrebbe comunque scattare solo da luglio, visto che fino a giugno si continuerà a produrla a Tychy (di moda da fare quante più scorte possibile), nel noto stabilimento polacco dove si realizza anche la Fiat 600e, presentata lo scorso luglio.

Va detto che al momento non vi è nulla di certo ne di ufficiale, tante voci che si rincorrono e tante piccole conferme che spingono comunque fortemente verso una nuova 500 termica costruita a Mirafiori, un bene per lo stesso stabilimento e l'Italia. Sostanzialmente la mossa di Stellantis sarà quella di anticipare di un anno o forse due l'arrivo del nuovo modello, producendolo a Mirafiori e con una motorizzazione ibrida.

