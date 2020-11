La nuova Fiat 500 Hybrid costa meno di 10.000 euro nel mese di novembre

Fiat non ha rinnovato in tempo le sue offerte di novembre per finire nel nostro mega articolo di riassunto, ora però ci siamo: fino al 30 novembre prossimo la nuova Fiat 500 Hybrid si prende a meno di 10.000 euro con gli incentivi statali.

Per la precisione Fiat sta vendendo la sua iconica vettura cittadina a 9.600 euro, con clima, Radio DAB, fari DRL LED inclusi. Un buon taglio di prezzo rispetto ai classici 11.100 euro, sempre che si scelga il finanziamento tramite FCA Bank. Come detto sopra, la promozione è valida fino al 30 novembre 2020 ma solo in caso di rottamazione e grazie agli incentivi statali.

Vi ricordiamo inoltre che le concessionarie Fiat resteranno aperte per tutto il mese anche nelle zone rosse istituite dal governo nella serata del 4 novembre - dunque nessun problema se volete usufruire dell’offerta. Fiat stessa inoltre assicura locali igienizzati regolarmente, vetture sanificate dopo ogni utilizzo dimostrativo, protezioni monouso su volanti, manopole del cambio, tappetini e sedili su tutte le vetture. Sul sito dedicato alla promozione è possibile richiedere subito un preventivo, se invece volete sfidare la fortuna esiste un nuovo concorso Melegatti che la Fiat 500 Hybrid ve la regala, ce ne sono ben tre in palio.