La nuova Fiat 500 elettrica diventa per tutti: arrivano 3+1, Action, Passion e Icon

Olivier François, Presidente Fiat Brand, ha presentato ufficialmente al Lingotto di Torino - nella Pinacoteca Agnelli in anteprima mondiale - la nuova gamma elettrica della Fiat 500, scopriamo tutte le succose novità.

Fiat ha presentato al mondo la Nuova 500 declinata nelle versioni Action, Passion e Icon, tre allestimenti con tre “mission” diverse. Inoltre è stata lanciata la nuova 500 3+1, con una portiera aggiuntiva come vi avevamo anticipato poco tempo fa, un’elettrica che ricalca le orme delle 500e La Prima e “chiusa”, con ricarica rapida da 85 kW e cavo Model 3 da 11 kW per la ricarica casalinga. Largo spazio poi alla connettività, con sistema da 7” UConnect compatibile con Android Auto e Apple Carplay (anche wireless), e alla sicurezza, con ADAS di ultima generazione che vanno dall’Adaptive Cruise Control Adattivo al Lane Control.

La vera chicca della nuova gamma è però, secondo noi, rappresentata dalla nuova 500 Action, che grazie agli incentivi costa 19.900 euro - che diventano 15.900 euro con la rottamazione. Parliamo di una 500 con e-motor da 70 kW, 135 km/h di velocità autolimitata e uno scatto 0-100 km/h possibile in 9,5 secondi - che sfida apertamente la nuova Dacia Spring Electric. A bordo troviamo anche una batteria agli ioni di litio da 23,8 kWh, che consente di viaggiare per 180 km secondo il ciclo WLTP Standard, 240 in città.

Oltre il modello “base” troviamo poi la 500 Passion, fino a 320 km nel ciclo WLTP, 460 in città, con ricarica rapida e ADAS di nuova generazione. Al top della gamma invece la nuova 500 Icon, che punta a essere una vera icona di stile, tecnologia, materiali e contenuti.