La nuova Fiat 500 elettrica fotografata in Svezia sulla neve

Negli ultimi anni abbiamo visto arrivare sul mercato auto elettriche soprattutto di categoria premium, grandi berline e giganteschi SUV, presto però arriverà anche la piccola Fiat 500e, totalmente a zero emissioni pur mantenendo il classico design delle ultime generazioni.

Piattaforma, carrozzeria e tecnologia elettrica sono state ormai assemblate da Fiat, che sta svolgendo gli ultimi test prima del lancio in grande stile. Non è la prima volta infatti che la 500e viene beccata dai fotografi "spia" (questa volta dei nostri colleghi di Motor1.com) del mondo automotive; oggi vediamo la piccola torinese elettrica alle prese con la neve, nel nord della Svezia, evidentemente per portare avanti i fondamentali test a basse temperature.

Test che con le auto elettriche hanno una valenza doppia: la neve serve non solo a controllare la tenuta di strada di una determinata vettura, nel caso questa abbia anche delle batterie è importante capire come reagisce la tenuta di carica, quanta autonomia si perde a causa delle condizioni termiche.

Ricordiamo che la 500e non avrà ancora tecnologia PSA, la piattaforma messa a punto da Fiat risale al 2018, siamo dunque in un periodo pre-fusione. In ogni caso sarà la prima auto a usare la piattaforma elettrica di FCA di nuova generazione, inutile dire che la curiosità attorno al veicolo è tanta. Nel frattempo possiamo ingannare l'attesa con la nuova Fiat 500 Hybrid.