Nuova Fiat 500 elettrica a 99 euro al mese per tutto il mese di febbraio 2021

Archiviato il mese di gennaio, è tempo di pensare alle nuove offerte di febbraio 2021. Fiat nello specifico ha già messo in campo una promozione dedicata alla 500 elettrica: 99 euro al mese con finanziamento GO EASY.

L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2021, anche senza usato da rottamare grazie agli incentivi statali. I 99 euro al mese del claim si rifanno alla Nuova 500 Action elettrica, che di listino viene 26.150 euro e invece è proposta in sconto a 19.930 euro. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 4.000 euro senza rottamazione. La Legge di Bilancio 2021 178/2020 prevede poi un incentivo ulteriore pari a 1.000 euro anche senza usato da rottamare e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000 euro più IVA.



Ecco dunque come si arriva ai 19.930 euro senza rottamazione. FCA Bank vi chiede un anticipo di 6.850 euro e poi 37 rate mensili da 99 euro. La rata finale pari al Valore Garantito Futuro è di 12.624 euro, per un importo totale di 13.646,55 euro (spese istruttoria incluse). Il TAN fisso applicato è del 5,95%, il TAEG dell’8,19%, Inclusi nell’offerta ci sono 45.000 km totali, con 0,05 euro per ogni km extra soglia. Per maggiori informazioni vi consigliamo di riempire il form sul sito ufficiale.