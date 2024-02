Nuova Fiat 500 Abarth 695 75esimo anniversario: l'omaggio al mitico motore T-Jet

Dopo avervi parlato della prossima Abarth elettrica, con tanto di prezzo e prestazioni, in occasione dei 75 anni di successi e passione automobilistica, Abarth ha presentato con orgoglio la Nuova Abarth 695 75° Anniversario, un'edizione limitata che incarna l'eredità e l'innovazione del marchio.

Questa edizione speciale sarà prodotta in soli 1.368 esemplari, un numero simbolico che richiama la cilindrata dello storico motore T-Jet da 1.368cc. Questo motore sovralimentato con turbocompressore Garrett GT 1446 offre una potenza di 180 CV e una coppia di 250 Nm a 3.000 giri al minuto. Con una velocità massima di 225 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi, la Nuova Abarth 695 75° Anniversario offrirà un'esperienza di guida emozionante e coinvolgente. Sappiate che è prevista anche una versione Abarth dell'appena arrivata Fiat 600.

Oltre alle prestazioni straordinarie, la Nuova Abarth 695 75° Anniversario si distingue per la sua esclusiva livrea e il design accattivante. Per la prima volta, il marchio dello scorpione domina l'intero tetto dell'auto, creando un contrasto incredibile con la livrea nera e dorata. Elementi distintivi come i loghi Abarth (rigorosamente anch'essi dorati), gli sticker esclusivi del 75° Anniversario e i cerchi in lega dorati da 17 pollici conferiscono un tocco di eleganza e sportività al design.

All'interno dell'abitacolo, "l'attenzione ai dettagli e l'esclusività sono evidenti", dichiara Stellantis. La plancia in Alcantara nera di alta qualità e i sedili in carbonio specifici Sabelt offrono comfort e supporto durante la guida, mentre gli inserti in Alcantara e le cuciture dedicate aggiungono raffinatezza. La tecnologia di ultima generazione, tra cui radio DAB da 7", display digitale TFT da 7" e connettività Carplay e Android Auto, assicura un'esperienza di guida connessa e divertente, in linea con gli attuali standard tecnologici.

Con un'arringa finale, Stellantis dichiara: "Il 75° Anniversario di Abarth è un'occasione per celebrare non solo il passato glorioso del marchio, ma anche il suo brillante futuro. Attraverso una serie di partnership strategiche e l'introduzione di nuovi modelli innovativi, Abarth continua a essere un punto di riferimento nel mondo dell'automobilismo sportivo. Guardando avanti, Abarth si impegna a mantenere vivo lo spirito racing che ha reso il marchio famoso in tutto il mondo".