Nuova Fiat 124 Sport Coupè, la quattro posti in stile Mustang a firma TDA

La Fiat 124 Sport coupé fu un'auto quattro posti che venne prodotto dalla fabbrica torinese fra gli anni '60 e gli anni '70. Era una vettura che all'epoca si confrontò con altre auto mitiche come l'Alfa Romeo Giulia GT, la Ford Capri e la Lancia Fulvia Coupé, destreggiandosi alla grande.

Dal 1975 la Fiat 124 Sport Coupé è purtroppo finita negli archivi, andando definitivamente in pensione, ma Tommaso D'Amico, architetto e designer noto anche come TDA, ha dedico di riportarla in vita, mostrando la sua personale versione della splendida auto italiana.

Dopo aver messo mano alla Lancia Delta HF Integrale, TDA ha presentato la sua personale 124, spiegando: “Per chi desidera rivivere sensazioni legate al passato guidando un’auto mitica dal cuore sportivo, in chiave moderna”.

Fiat decise di proporre la 124 Sport Coupé dopo il grande successo della versione berlina, ma la piattaforma (anche per la 124 Sport Spider), era differente, nonostante fossero derivate. La Coupé fu infatti progettata dall'ingegner Mario Boano presso il Centro Stile Fiat mentre la Spider fu carrozzata da Pininfarina.

Si trattava di una vettura due più due con quattro motorizzazioni, leggasi 1438, 1592, 1608 e 1756 cm³, tutti bialbero Fiat. Il cambio era invece a cinque rapporti, anche se optional sulla prima edizione.

“Il modello del render – precisa Tommaso D'Amico - prende spunto dalla penultima versione, naturalmente, prevedendo materiali d’avanguardia e super tecnologia sia per selleria e rivestimenti che per meccanica e carrozzeria”.

Esteticamente la 124 Sport Coupé appare di chiara ispirazione americana, con rimandi alla Mustang nelle sue forme squadrate e muscolose. Sotto il cofano, invece, TDA ha pensato ad un possente motore 2.0 turbo benzina AT8 da 250 CV con trazione posteriore e cambio automatico, oltre a versioni elettriche e ibride. Belli infine i cerchi in lega da 19 pollici nonché la tonalità scelta, il giallo, che regala all'auto un tocco ancora più sportivo. Prima di congedarci vi lasciamo con una curiosità: la Fiat 124 è una delle 5 auto più affidabili di sempre fra le italiane prodotte, lo sapevate?