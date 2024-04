Nuova Ferrari V12, pochi giorni alla presentazione: ecco tutto quello che sappiamo

Mancano soltanto pochi giorni alla presentazione della nuova Ferrari V12, l'erede della 812 Competizione, e più si avvicina la data fatidica e più sale ovviamente l'hype.

Cosa sappiamo del prossimo bolide che uscirà dalla gloriosa fabbrica di Maranello? Ovviamente che sarà fantastica e che avrà un propulsore da urlo, come del resto ogni vettura col Cavallino Rampante che si rispetti. Sotto il cofano ci sarà precisamente spazio per il mitico V12 Ferrari, e probabilmente la nuova supercar di Maranello sarà l'ultima con questo propulsore possente.



Stando a quello che è emerso dai concessionari che l'hanno già vista, la nuova Ferrari V12 sarà un mix fra la Daytona e la Corvette ed inoltre sarà svelata nel primo weekend di maggio, quando si terrà il gran premio di Formula 1 in quel di Miami.

Come si chiamerà? Anche in questo caso ci sono diverse speculazioni, a cominciare da quella secondo cui la nuova Ferrari col V12 si chiamerà con il nome di una città USA, unito al numero di cavalli sotto il cofano. Tenendo conto che la Rossa (che sarà presentata in versione coupé standard ma anche GTS) dovrebbe produrre almeno 840 cavalli è quindi ipotizzabile un nome tipo “Miami 840” o qualcosa del genere.

L'erede della 812 (presente nella foto a firma Varryx) non è l'unica vettura su cui stanno lavorando gli uomini di Maranello visto che nel 2025 uscirà un altro super bolide, leggasi colei che succederà alla LaFerrari, quindi una hypercar davvero esagerata che scriverà una nuova pagina del lungo elenco delle mitiche F di casa Ferrari. Per quest'ultima non vi sono moltissime informazioni circolanti ma sembra che sarà una vera e propria “belva” della pista avendo registrato già dei tempi record durante le fasi di prova.

