Nuova Ferrari SF-24, la presentazione in diretta video streaming: si accende la Rossa!

E' scattato ufficialmente il conto alla rovescia: alle ore 12:00 di oggi si terrà la presentazione della nuova Ferrari SF-24, la monoposto di Maranello che correrà il mondiale di Formula 1 2024.

Per l'occasione sarà possibile seguire l'evento in diretta video streaming attraverso il canale ufficiale della Ferrari, link che trovate qui sopra, di modo da non perdersi neanche un istante del reveal.

Negli scorsi giorni il Cavallino Rampante ha cercato di alzare l'hype nei confronti della SF-24, mostrando prima le nuove tute che indosseranno i due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, nonché i numeri, il 55 e il 16, della nuova monoposto di Maranello.

Ricordiamo che l'esordio ufficiale della nuova Ferrari 2024, che avrà il compito di far dimenticare la SF-23 una delle peggiori Rosse degli ultimi anni, scatterà il prossimo 2 marzo sul circuito del Bahrain, gara che darà il via alla nuova stagione.

“È ora di svelare la nostra nuova monoposto di Formula 1, l'SF-24! - scrive Ferrari - impostate la sveglia alle 12:00 CET per dare un'occhiata alla nuova vettura di Charles Leclerc e Carlos Sainz per il 2024”.

Da quando Lewis Hamilton è stato ufficialmente annunciato in Ferrari, è cresciuto a dismisura l'entusiasmo verso la scuderia Maranello, anche se ovviamente il 7 volte campione del mondo sbarcherà dalle parti di Modena solo nel 2025.

La speranza è che la nuova Ferrari SF-24, che oggi scopriremo in diretta video streaming, possa provare ad impensierire la Red Bull campione del mondo di Max Verstappen, cosa tutt'altro che facile visto che l'RB 19 ha lasciato solo una gara agli avversari, e tenendo conto del fatto che il team ha progetto l'RB 20 con largo anticipo rispetto agli avversari.

Obiettivo, provare a vincere più di una gara, lo score dell'anno scorso, cercando nel contempo di conquistare un secondo posto agevole: tutto quello che verrà in più sarà senza dubbio il benvenuto.