Nuova Ferrari Roma Spider con tetto in tessuto: si apre in 13,5 secondi

La Ferrari Roma è stata di fatto un instant classic, una vettura iconica capace di conquistare sin da subito il cuore degli appassionati. Ora però a Maranello sono pronti a sconvolgere ulteriormente i vostri sentimenti con la nuova Ferrari Roma Spider: per il cavallino è la nuova dolce vita.

La grande novità di questa spider, che riprende ovviamente proporzioni, volumi e tecnologia V8 +2 della Ferrari Roma coupé, è il tetto rimovibile in tessuto, una soluzione che torna così sulla gamma a motore anteriore a 54 anni dalla sua gloriosa apparizione sulla 365 GTS4.

Il tetto riesce ad aprirsi in appena 13,5 secondi, inoltre è un'operazione che può avvenire entro i 60 km/h. Gli ingombri sono ridotti e massimizzano le capacità del vano bagagli, un nuovo wind deflector mobile brevettato, integrato nello schienale della panchetta posteriore, si apre poi quando necessario al semplice tocco di un pulsante sul tunnel centrale, così da garantire un alto comfort di bordo senza ritoccare le dimensioni della vettura.

Il rapporto peso-potenza della nuova Ferrari Roma Spider è ai vertici della categoria, il telaio è interamente in alluminio e il motore V8 da 620 CV arriva dalla famiglia che per quattro anni consecutivi ha vinto il premio International Engine of the Year. Il cambio proposto da Ferrari è un DCT a 8 rapporti che promette comfort, efficienza meccanica e divertimento. Al di là del classico sound Ferrari (ecco il suono del V8 biturbo della Ferrari Roma), la Roma Spider assicura la connettività wireless di Android Auto e Apple CarPlay, i sedili ergonomici invece sono riscaldati e regolabili elettricamente a 18 vie - disponibili anche con neck warmer. Per i feticisti dei numeri alleghiamo in basso la scheda tecnica ufficiale di questa nuova, imperdibile spider del cavallino rampante.

MOTOPROPULSORE

Tipo V8 – 90° – twin turbo

Cilindrata totale 3855 cm3

Alesaggio e corsa 86.5 mm x 82 mm

Potenza massima* 456 kW (620 cv) a 5750–7500 giri/min.

Coppia massima 760 Nm a 3000-5750 giri/min.

Regime massimo 7500 giri/min.

Rapporto di compressione 9.45:1

Potenza specifica 161 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4656 mm

Larghezza 1974 mm

Altezza 1306 mm

Passo 2670 mm

Carreggiata anteriore 1652 mm

Carreggiata posteriore 1679 mm

Peso a secco 1556 kg

Rapporto peso a secco/potenza 2.5 kg/cv

Distribuzione dei pesi 48% ant./52% post.

Capacità serbatoio 80 litri

Volume bagagliaio 255 l

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 245/35 ZR 20 J8.0

Posteriore 285/35 ZR 20 J10.0

FRENI

Anteriore 390 x 34 mm

Posteriore 360 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

EPS, VDC, ABS con EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.0, FDE, SCM-E Frs

PRESTAZIONI

Velocità massima > 320 km/h

0-100 km/h 3.4 s

0-200 km/h 9.7 s

100-0 km/h 32 m

200-0 km/h 130 m