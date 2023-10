Nuova Ferrari Maranello by MDP: una Rossa off road o elettrica?

Ferrari sta portando avanti il suo prestigio e il suo marchio sinonimo di qualità assoluta e sportività, ma nel contempo sta cercando di venire incontro alle esigenze del mercato e dei clienti, senza però snaturarsi.

Un esempio lampante è la Purosangue, Ferrari V12 che Zlatan Ibrahimovic ha deciso di regalarsi soltanto pochi giorni fa per festeggiare come da tradizione il proprio compleanno. L'ultima nata in casa Ferrari è una vettura di un segmento che la casa del Cavallino Rampante non aveva mai esplorato fino ad ora, ma nel contempo è una vera e propria supercar con più di 700 cavalli e che incarna al 100% lo spirito Ferrari.

Nel contempo dalle parti di Modena stanno lavorando su un nuovo modello che andrà a stravolgere il marchio del Drake, leggasi una Ferrari Elettrica che il CEO Benedetto Vigna ha già provato e che verrà presentata ufficialmente fra poco più di un anno, a partire dal 2025.

Come sarà la Rossa green nessuno sa dirlo, ma vedendo le realizzazioni di Mirko Del Prete, designer noto come MDP Automative, potremmo farci un'idea. Negli scorsi giorni ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un suo concept dal nome Ferrari Maranello, una rossa che appare decisamente “alta” da terra e che a nostro avviso potrebbe benissimo sposarsi con il concetto off-road, riprendendo quanto fatto ad esempio ultimamente da Lamborghini e Porsche con la Huracan e la 911.

Nel contempo potrebbe anche perfettamente sposarsi con l'idea di una Ferrari elettrica, mutuando il prototipo della Lamborghini Lanzador, il concept della Ultra GT elettrica presentato ad agosto.

Esternamente la Ferrari pensata da Mirko Del Prete appare davvero ben riuscita, con i fari in stile Purosangue, un frontale che sembra quasi un sorriso maligno, pronto a superarti alla prima occasione, mentre sul lato spiccano le feritoie in stile Testarossa, con un richiamo quindi al passato, con delle vistose prese d'aria verticali, anche in questo caso un rimando ai meravigliosi anni '80 e '90. Cosa ne pensate di questa ipotetica Ferrari off-road/elettrica?