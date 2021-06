La nuova Ferrari ibrida arriva oggi: ecco come seguire l'evento

Nel corso della giornata di oggi, e più precisamente alle 14:30 italiane, Ferrari andrà a rivelare un nuovo ed intrigante modello. Con ogni probabilità vedremo la presentazione di una supercar ibrida con motore V6 coadiuvato da un piccolo propulsore elettrico, a sua volta alimentato da una modesta batteria ricaricabile.

Nelle scorse settimane il Cavallino Rampante ha provato in strada tanti prototipi (ecco un esempio), e in effetti le foto spia li hanno immortalati a cadenza regolare. Alcuni di essi riportavano un adesivo che indicava espressamente la natura elettrica dell'esemplare, e il fatto che nel 2018 Ferrari abbia dichiarato di stare sviluppando una supercar con V6 ibrido ci permette di collegare con facilità i puntini.

Le voci di corridoio puntano verso la possibilità che il nuovo modello vada ad adottare la denominazione di "Dino", ma ci teniamo a precisare che Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer del brand di Maranello, ha già scartato questa ipotesi nel 2019. Non è detto che in futuro la Dino non possa fare ritorno, ma allo stato attuale delle cose è estremamente improbabile vederla oggi.

Tornando alla motorizzazione, la nuova Ferrari (conosciuta dietro le quinte come "F171") dovrebbe montare un V6 biturbo da 3,0 litri in grado di combinare le forze con l'unità elettrica per scaricare sull'asfalto più di 700 cavalli di potenza. La trazione dovrebbe poi essere esclusivamente posteriore, per cui i rumor sul motore anteriore sono da scartare a priori.

Per ingannare la trepidante attesa ci avviamo a chiudere informandovi sull'accordo tra Ferrari ed Amazon: le due compagnie mettono il turbo nel campo del cloud e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.