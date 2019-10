È questa la nuova Ferrari GT in arrivo? Ecco il video spia

Ferrari durante quest'anno avrebbe dovuto rivelare ben 5 nuove vetture. Le prime quattro le conosciamo già, infatti sono composte dalla F8 Tributo, dalla 812 GTS, dalla F8 Spider e dalla hypercar SF90 Stradale. Forse abbiamo scoperto qual è la quinta.

Omar, assiduo lettore di Carscoops, era in giro per Maranello, quando si è imbattuto in questa vettura tutta camuffata, visibile nel video in alto. A causa del colore scelto per nasconderne le forme e della quantità di materiale utilizzato per coprirne ogni anfratto, compresi i cerchi, è quasi impossibile definirne con vaga certezza le caratteristiche estetiche. Stando a quanto si può leggere sui forum di Ferrari Chat la macchina è in questione è conosciuta internamente come "F169" e sarà mostrata al mondo ad un evento speciale che si terrà a Roma.

Dalle riprese è possibile ammirarla mentre effettua alcune rapide accelerazioni nel tragitto che la separa da un parcheggio alla strada, per poi rallentare proprio vicino ad Omar. In seguito, a detta dello "spione" con la telecamera, l'ingegnere alla guida si è fermato e l'ha rimproverato per stare riprendendo il tutto.

Comunque è chiaro che si tratti di un modello molto simile alla Portofino, e che usi un V8 non troppo dissimile. Del resto però non si tratterà di una semplice versione Coupe, infatti saranno apportate consistenti modifiche alla carrozzeria, oltre all'aggiunta di un sedile posteriore per un sistema 2+2. Qualcuno però afferma che sotto al cofano potrebbe battere un V6, poiché di recente Ferrari era al lavoro proprio su un 6 cilindri, ma solo il tempo ci darà la risposta.

Il reveal per i rivenditori dovrebbe avvenire il 13 Novembre, come scritto sugli inviti privati, mentre il mondo verrà a conoscenza del bolide il 14 Novembre, state sintonizzati.

