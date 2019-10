Una nuova Ferrari F8 Spider avvistata a Maranello: le foto spia

Lo scorso 9 settembre vi abbiamo mostrato la nuova Ferrari F8 Spider, vettura del cavallino rampante che presto potrebbe raggiungere i suoi primi clienti. A Maranello è stata infatti avvistata una unità di test girovagare nel traffico.

Quasi certamente si tratta di un veicolo di produzione, non un prototipo, è dunque possibile che i tecnici Ferrari stiano testando la vettura prima di consegnarla effettivamente all'acquirente - una pratica di certo non nuova per il cavallino, soprattutto con l'uscita di nuovi modelli.

Ricordiamo che la F8 Spider - che prende naturalmente spunto dalla recente F8 Tributo - monta un propulsore V8 ad alte prestazioni, lo stesso premiato come "International Engine of the Year" nel 2016, 2017, 2018 e 2019. Questo spinge la vettura fino a 340 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in appena 2,9 secondi.

Si va invece da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi. I CV totali sono ben 720, pari a 530 kW di potenza. La F8 Spider arriva inoltre sul mercato con 7 anni di garanzia Ferrari, con controlli pianificati ogni 20.000 km inclusi. Ricordiamo che sempre il 9 settembre Ferrari ha anche presentato la 812 GTS, la Spider V12 più veloce del mercato - per chi volesse ancor più prestazioni.