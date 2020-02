La nuova Ferrari F1 si chiamerà SF1000: presentazione in live streaming

Lo scorso anno Ferrari ha stupito tutti presentando la nuova Ferrari SF90 di Formula 1, poi evolutasi nella SF90 Stradale, quest'anno invece sui circuiti di tutto il mondo gareggerà la nuova Ferrari SF1000.

La vettura sarà presentata durante un evento in programma oggi 11 febbraio alle 18:30 - con il live streaming visibile sulla pagina Facebook ufficiale della scuderia. A poche ore dal lancio dunque siamo in grado di conoscere il nome, che non sarà numericamente consecutivo alla monoposto dell'anno scorso. Si salta infatti al nome Ferrari SF1000, a conferma che il cavallino rampante non ha alcuna intenzione di seguire un ordine in Formula 1.

In molti accusano Ferrari di non avere molta fantasia per i nomi delle monoposto, alcune delle più gloriose presero il nome di Ferrari 500, Ferrari F2002 e F2004, invece con la F2003 ci fu una piccola variazione sul tema con l'aggiunta della sigla GA, in onore di Gianni Agnelli scomparso prima della presentazione. Ora è qualche anno che vediamo la sigla SF, dalla SF15-T siano arrivati alla SF90 passando per la SF16-H, SF70H, SF71H, il 2020 invece sarà caratterizzato dalla SF1000 dunque. Si vocifera inoltre che avrà delle grafiche vintage in omaggio al mitico Gilles Villeneuve, questo però lo sapremo con certezza fra qualche ora. Per la diretta link in fonte.