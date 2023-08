Nuova Ferrari F1 2024 in sviluppo: 'Sarà nuova di zecca, non un'evoluzione della SF-23'

A Maranello i tecnici in rosso sono già al lavoro sulla nuova Ferrari che correrà il mondiale di Formula 1 2024. Una monoposto che rappresenterà una rottura con il presente, leggasi la SF-23, la Ferrari peggiore degli ultimi 14 anni.

A spiegarlo è stato niente di meno che Enrico Cardile, capo area telai di Ferrari: "La monoposto del 2024 - le parole a Sky Sport - sarà molto diversa perché durante lo sviluppo della vettura di quest'anno ci siamo resi conto che alcune scelte architettoniche che abbiamo fatto non erano giuste. L'auto del prossimo anno – ha proseguito l'ingegnere - non sarà un'evoluzione di quella di quest'anno, come lo è stata quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso. Sarà una vettura nuova di zecca, telaio diverso con un design diverso e parte posteriore diversa, per permetterci di sviluppare meglio l'auto e raggiungere gli obiettivi”.

La Ferrari sta ovviamente lottando per ottenere punti nel mondiale 2023, ma il lavoro del team è ora “completamente concentrato” sul prossimo anno. "È chiarissimo cosa abbiamo fatto di sbagliato con la macchina, quali sono i punti deboli", ha aggiunto Cardile che poi ribadisce il concetto: “È chiaro, non è questione di capire cosa dobbiamo fare. Sappiamo cosa dobbiamo fare, è solo questione di trovare la giusta architettura della vettura per raggiungere gli obiettivi”.

Soffermandosi sulla tanto bistratta SF-23 ha invece spiegato: "Questa vettura è coerente durante il fine settimana di gara in termini di comportamento, ma a volte questo comportamento cambia da pista a pista. In Ungheria abbiamo passato un momento difficile, in Belgio la prestazione è tornata. Quindi a volte questo accade”.

E oggi, come da date del campionato di Formula 1 2023, si correrà a Zandvoort, in Olanda: "Su questa pista – ha precisato Cardile - abbiamo dedicato le FP1 a test specifici per mettere a punto i nostri strumenti per far funzionare meglio la vettura di quest'anno e per raccogliere dati di modo da migliorare la vettura dell'anno prossimo".