Nuova Ferrari 296 GTB: il configuratore è online, sbizzarritevi

Pochissimi giorni fa Ferrari ha rivelato al mondo la sua eccitante 296 GTB: si tratta di un bolide dal V6 ibrido capace di sprigionare una quantità di cavalli straordinaria se rapportata al peso del motore. A ogni modo il brand ha appena reso disponibile il configuratore sul sito ufficiale, e tutti gli appassionati sono liberi di divertircisi.

Gli aspetti personalizzabili sono ben sette: la verniciatura, il vano motore, i cerchi e le pinze freno, i dettagli della carrozzeria, la colorazione degli interni, i dettagli dell'abitacolo e i tappetini. Molte modifiche sono assolutamente standard, come la scelta dei colori o la selezione dei cerchi, ma non mancano sorprese come il preimpostato pacchetto Fiorano.

A molti farà piacere sapere della presenza dello storico colore "Rosso Dino" per la carrozzeria, il quale omaggia la storia Ferrari e l'originale V6 del Cavallino Rampante. Il pacchetto Fiorano poi consente di scegliere fra l'argento e il giallo, che possono poi essere combinati con tutte le altre tonalità visibili nel configuratore. Da sottolineare oltretutto è l'inserimento di cerchi opzionali in fibra di carbonio e di sedili da corsa in carbonio monoscocca ordinabili con le stesse soluzioni cromatiche di quelli standard

Per chi non avesse seguito la diretta streaming di presentazione, la nuova Ferrari 296 GTB garantisce in ogni caso un poderoso V6 ibrido da 2,9 litri, capace di scaricare sull'asfalto ben 830 cavalli di potenza e 740 Nm di coppia attraverso una trazione posteriore e un cambio automatico a otto rapporti. Riguardo l'autonomia a zero emissioni, parliamo di soli 25 chilometri.

Sull'estetica invece non ci esprimiamo, ma segnaliamo che l'internet è piuttosto spaccato in merito all'argomento. In molti l'hanno definita semplicemente brutta, ma per altri è la Ferrari più bella da molti anni a questa parte, sound compreso.

Avviandoci a chiudere continuando a bazzicare nei pressi di Maranello vogliamo rimandarvi ad un peculiare esemplare di Ferrari dal valore astronomico: si aggira sui 10 milioni di euro e non è neanche un'autovettura.