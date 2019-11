Nuova Energica Eva Ribelle, la prima streetfighter elettrica da 145 CV

Chi segue la Moto E lo sa perfettamente: l’Italia è all’avanguardia nel settore delle due ruote elettriche, grazie soprattutto all’azienda nostrana Energica. L’azienda, di recente impegnata in un test drive con Nico Rosberg, ha presentato la nuova Energica Eva Ribelle che andiamo a conoscere in dettaglio.

Si tratta di una streetfighter a tutti gli effetti, “aggressiva, performante e versatile”, così come viene definita da Energica. Un bolide capace di toccare i 200 km/h di velocità massima (limitata), grazie a un motore sincrono a Magneti Permanenti raffreddato a olio da 107 kW e 145 CV, che genera una coppia istantanea di ben 215 Nm - la stessa della sportiva Ego.

Identica anche la batteria da 21 kWh (nominale 18,9 kWh), in grado di mantenere l’80% della sua capacità dopo 1.200 cicli completi e garantire un’autonomia di circa 400 km in città (che ovviamente dipende da come dosate l’acceleratore), 230 km nel combinato, 180 km nell’extra urbano. Velocissima la ricarica in DC Modo 4, che ricarica infatti 400 km ogni ora, 6,7 km al minuto, mentre con la Slow Charge Modo 2 e 3 si ricarica a 63,5 km ogni ora.

Presente il Park Assistant sia in Avanti che in Retromarcia, che limita la velocità massima a 2,8 km/h per evitare incidenti. Largo spazio anche all’elettronica, con uno schermo a colori TFT da 4,3 pollici integrato, il GPS e il bluetooth, che permette la connessione all’app MY Energica. Possiamo dunque dare il benvenuto alla “prima 100% streetfighter elettrica”.