La nuova emoji pickup di iOS 14 è stata disegnata da Ford

Oggi saranno disponibili i sistemi operativi Apple iOS 14, iPadOS 14 e watchOS 7. Tra le principali novità l'introduzione dell'emoji di un pickup! Beh, in realtà non sarà tra le aggiunte più eclatanti, ma desta curiosità il fatto che sia stata voluta e disegnata da Ford.

Non è quindi un caso che l'emoji del pickup blu ricordi Ford F-150 e Ford Ranger: è simile l'inclinazione dei fari e delle luci posteriori, i passaruota e, soprattutto, la linea di cintura che ha una scanalatura nella zona dello sportello. Per Ford avere un emoji che ricorda il pickup più venduto degli Stati Uniti era un obiettivo da tempo, tre anni fa la sua prima richiesta, rigettata dall'Unicode Consortium (un'associazione non lucrativa che gestisce il destino delle emoji). Nel 2018 Ford chiese aiuto all'agenzia pubblicitaria GTB e all'agenzia creativa Blue State e inviò, questa volta in modo "anonimo" (firmata da Nathan Maggio, direttore creativo di Blue State), la nuova proposta, che fu accettata. Jennifer 8. Lee, vice presidente dell'associazione Unicode, fu amareggiata dalla poca trasparenza dell'azienda americana, che senza dubbio vede in questa emoji un inconsueto strumento di marketing.

In occasione della Giornata mondiale dell'emoji 2019 Ford presentò tramite un video la sua nuova emoticon. Il filmato, proposto in calice, ha come voce narrante nientemeno che Bryan Cranston, protagonista della celebre serie TV Breaking Bad.

I nuovi sistemi operativi hanno molte funzionalità pensate per gli automobilisti, come la modalità "Guides", la nuova app Mappe e la possibilità di sfruttare l'iPhone come chiave dell'auto con CarPlay.