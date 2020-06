La nuova Ducati Superleggera V4 vi porta in pista sulle moto SBK e MotoGP

La Ducati Superleggera V4 è pronta per arrivare nelle concessionarie del brand. O quasi. È infatti scesa dalla linea di produzione dello stabilimento di Borgo Panigale la prima Superleggera V4, unica moto al mondo omologata con telaio, forcellone e cerchi in fibra di carbonio.

Una meraviglia di tecnica e ingegneria che esisterà solo in edizione limitata da 500 esemplari. Nel frattempo il primo fortunato, con la moto 001/500, è stato invitato a Borgo Panigale per la consegna. Chi riuscirà ad averne una avrà anche il pacchetto Superbike Experience, in collaborazione con Ducati Corse. Significa che i fortunati possessori potranno provare la Panigale V4 R in pista al Mugello, la moto che compete nel campionato mondiale SBK.

Non solo, 30 acquirenti ancora più fortunati potranno acquistare l'accesso alla MotoGP Experience, che permette di guidare su circuito la Desmosedici GP seguiti dal team Ducati Corse. Entrambe le Experience avranno luogo nel 2021. Tornando alla Superleggera V4, ogni esemplare sarà corredato di un Racing Kit composto da scarico completo per uso pista Akrapovič in titanio, cover frizione aperto in fibra di carbonio, cover forcellone in fibra di carbonio con “slider” in titanio, kit sostituzione proiettore e fanale, kit rimozione porta targa, kit rimozione cavalletto laterale, tappi in alluminio ricavati dal pieno sostitutivi degli specchi, Ducati Data Analyser+ GPS (DDA+ GPS), tappo serbatoio racing, protezione leva freno, telo copri moto, cavalletto anteriore e posteriore e mantenitore di carica batteria.

Sotto la pelle di carbonio, ricordiamolo, si trova il Desmosedici Stradale R più potente e leggero del momento, un V4 di 90 gradi da 998 cm3 e 2,8 kg in meno rispetto al V4 da 1.103 cm3, capace di raggiungere una potenza di 224 CV in configurazione stradale, 234 CV con scarico pista. Ricordiamo che i concessionari Ducati hanno riaperto a inizio maggio dopo lo stop dovuto al COVID.19.