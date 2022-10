Nuova Ducati Streetfighter V4 2023: 178 kg per 208 CV di potenza

La famiglia Ducati Streetfighter V4 si evolve, la Fight Formula è stata infatti applicata alla gamma Panigale V4, con risultato un nuovo setup per la ciclistica e un pacchetto elettronico ancora più ricco rispetto al passato.

Appena lo scorso ottobre abbiamo visto arrivare la nuova evoluzione della Ducati Panigale V4 R 2023, ora invece tocca alla Ducati Streetfighter V4 2023, di fatto una Panigavile V4 spogliata del tutto delle carene, un peso che non va oltre i 178 kg e un motore Desmosedici Stradale da ben 208 CV. Le novità non finiscono certo qui, abbiamo infatti delle ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima generazione.

Un design diretto e minimalista il cui proiettore Full LED e il DRL a V richiamano il frontale della Panigale V4. Per questo MY2023 arriva inoltre anche una nuova livrea: Grey Nero, tutta giocata sul contrasto fra grigio e varie tonalità di nero. Quattro le modalità di marcia che gestiscono l'erogazione del motore: Full, High, Medium, Low. Full e Low sono di nuova concezione, mentre High e Medium sono state riviste nella strategia. Sulla Streetfighter V4 arriva poi l'inedita Riding Mode Wet per guidare in maniera ancora più sicura su superfici a bassa aderenza.

Fra le altre novità abbiamo un cruscotto che riprende l'evoluzione della Panigale V4 e un nuovo software Engine Brake Control (EBC) EVO 2 che garantisce una migliore stabilità e direzionalità nelle fasi di staccata e inserimento. Abbiamo poi una nuova strategia per il Ducati Quick Shift (DQS) che migliora la fluidità di cambiata a ogni grado di apertura dell'acceleratore. Le sospensioni sono Öhlins semiattive (forcella NIX30 a steli rovesciati da 43 mm e ammortizzatore TTX36) con interfaccia SmartEC 2.0, sulla versione V4 S inoltre i cerchi sono Marchesini forgiati in lega d’alluminio, con il peso che arriva a 197,5 kg.

Come detto in precedenza, il motore è un Desmosedici Stradale da 1.103 cm3, capace di erogare 208 CV a 13.000 giri/min e 123 Nm in configurazione Euro-5. Per i più esigenti esiste poi la Streetfighter V4 SP2 in versione numerata, una moto "pronto pista" ingegnerizzata appositamente per la guida sportiva e in particolare su circuito. Ducati Streetfighter V4 e V4 S saranno disponibili da gennaio 2023 a un prezzo di partenza di 22.990 euro.