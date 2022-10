Nuova Ducati Panigale V4 R 2023: omologazione stradale ma DNA da pista

Ducati ha svelato la nuova Panigale V4 R 2023, dotata del nuovo Desmosedici Stradale R da 998 cm3, un propulsore capace di raggiungere un regime di rotazione pari a 16.500 giri al minuto in sesta marcia (16.000 negli altri rapporti).

La potenza erogata da questa nuova belva stradale è di 218 CV a 15.500 giri/minuto in configurazione Euro 5, valori di riferimento nel panorama delle supersportive di pari cilindrata. Nonostante le migliorie apportate da Ducati, questo Desmosedici Stradale R fornisce prestazioni leggermente inferiori rispetto al predecessore per effetto delle limitazioni imposte all'impianto di scarico dall'omologazione Euro 5. Montando uno scarico racing, si possono raggiugnere i 237 CV, tre in più rispetto alla versione precedente.

Queste prestazioni da urlo si devono anche a un olio speciale sviluppato da Shell in collaborazione con Ducati Corse, che riduce gli attriti meccanici del 10% e porta a un aumento della potenza massima di ulteriori 3,5 CV, che salgono a 4,5 CV al limitatore. In totale dunque, fra scarico racing e olio dedicato, la nuova Ducati Panigale V4 R può raggiungere uno straordinario valore di 240,5 CV.

Nuova Panigale V4 R adotta soluzioni tecniche finora riservate a MotoGP e Superbike, pensiamo ad esempio alle bielle in titanio "gun drilled" e i pistoni con trattamento superficiale DLC. Prossimamente avremo più dettagli su prezzo e disponibilità, poiché sono dati che cambiano da Paese a Paese.



Ricordiamo che di recente Ducati ha presentato anche la nuova Monster SP 2023 con 111 CV.