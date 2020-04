Nuova Ducati Panigale V4 LEGO Technic: prezzo e data di uscita

646 mattoncini di pura meraviglia, sono tanti i pezzi che compongono il nuovo set LEGO Technic della Ducati Panigale V4 R, adatto a partire dai 10 anni in su e in vendita nei concessionari Ducati, sullo Shop Online Ducati e nei LEGO Store.

La vendita del modello partirà dal prossimo 1 giugno al prezzo di 59,99 euro, un giorno che potremmo definire quasi "storico", poiché è la prima volta che LEGO e Ducati creano insieme una “Rossa di Borgo Panigale”. Parliamo della riproduzione della Ducati di serie più potente e performante di sempre con i suoi 221 CV di potenza (162 kW) erogati a 15.250 giri/minuto (234 CV - 172 kW - a 15.500 giri/minuto con lo scarico full-racing Ducati Performance by Akrapovič) dal Desmosedici Stradale R da 998 cm3.

La LEGO Technic Ducati Panigale V4 R misura 32 cm di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza ed è il primo modello di moto nella storia di LEGO Technic a includere un cambio per simulare le diverse velocità e tecniche di guida. Sterzo e sospensioni poi conferiscono un movimento realistico, per non parlare dei freni a disco anteriori e posteriori. Dettagli come il cavalletto, il tubo di scarico, il cupolino e il cruscotto sono poi dettagli che rendono il modello estremamente fedele alla versione reale.