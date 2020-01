La nuova Ducati Panigale V4 2020 finalmente disponibile nei concessionari

Dopo averla vista a EICMA 2019, dove fra l'altro ci aveva lasciato con poco fiato in gola, la Ducati Panigale V4 2020 è disponibile presso i concessionari del marchio.

Sin dall'arrivo sul mercato italiano nel 2018, la Panigale V4 ha settato nuovi standard nel segmento delle supersportive, dove non a caso è la moto più venduta al mondo per il secondo anno consecutivo. Dati che potrebbero certamente migliorare con l'arrivo nelle concessionarie del nuovo modello 2020, la cui produzione è ora a pieno regime. Negli show-room sono infatti state già 450 le unità consegnate, in Europa come negli Stati Uniti.

Per realizzarla, Ducati ha detto di essersi fidata del feedback di pubblico e stampa, dando vita a una moto che affatica meno ed è più intuitiva. Più facile da guidare, sì, ma con un occhio di riguardo alle prestazioni: la Ducati Panigale V4 2020 è spinta da un motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm3, un V4 di 90° a distribuzione Desmodromica di derivazione MotoGP, un propulsore unico nel suo genere per via dell'albero motore controrotante e l'ordine degli scoppi Twin Pulse. Tutto questo porta a erogare 214 CV di potenza a 13.000 giri/min, con una coppia di 12,6 Kim a 10.000 giri/min.