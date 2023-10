Nuova Ducati Multistrada V4 RS: quando la Superbike incontra il touring

Una Multistrada V4 senza compromessi: il sogno proibito degli appassionati Ducati si è appena realizzato, il marchio di Borgo Panigale ha infatti presentato la nuova Ducati Multistrada V4 RS. Tagline: La Superbike incontra il touring.

Parliamo della Multistrada “più sportiva, raffinata ed esclusiva mai realizzata”, verrà infatti prodotta in serie numerata. A spingerla c’è un motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm3 derivato dalla Panigale V4. Un V4 dotato di distribuzione desmodromica, frizione a secco e silenziatore Akrapovič che promette prestazioni e sensazioni di guida uniche, ovviamente accompagnando il tutto con un sound inconfondibile. In poche parole: la Multistrada più estrema, con prestazioni da Superbike.

All’interno dell’offerta non manca il pacchetto elettronico della Multistrada V4 S che comprende, tra le altre cose, la tecnologia radar di serie sia all’anteriore che al posteriore, che abilita la funzionalità del Cruise Control Adattivo (ACC, Adaptive Cruise Control) e del Blind Spot Detection (BSD). La dotazione elettronica della Multistrada V4 RS è composta da quattro Power Mode (Full, High, Medium, Low), dal Ducati Traction Control (DTC), dal Ducati Wheelie Control (DWC), dalla gestione freno motore Engine Brake Control (EBC) e dal Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down. Tutti sistemi calibrati per le caratteristiche e la destinazione d’uso del modello e integrati in quattro Riding Mode, ovvero Race, Sport, Touring, Urban.

La ciclistica si sviluppa attorno alla ruota anteriore da 17” per garantire precisione e reattività. I cerchi forgiati in alluminio Marchesini sono più leggeri di 2,7 kg rispetto alla V4 S, gli pneumatici invece sono i Diablo Rosso IV Corsa nelle misure 120/70 anteriore e 190/55 posteriore. L’impianto frenante riprende quello della Panigale V4 con dischi da 330 mm di diametro e pinze monoblocco Brembo Stylema, infine le sospensioni sono delle Öhlins Smart EC 2.0. La moto arriverà nelle concessionarie Ducati a partire da gennaio 2024 in un unico allestimento completo di radar anteriore e posteriore di serie nella livrea Iceberg White. Il suo prezzo? 37.490 euro.

Sempre a proposito di Ducati, la leggendaria Monster ha appena compiuto 30 anni.