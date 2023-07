Nuova Ducati Monster 30° Anniversario: un omaggio alla naked per antonomasia

Nella gamma Ducati, la Monster occupa un posto davvero speciale ed è tra le naked più iconiche mai create. La casa di Borgo Panigale ha deciso di festeggiare il trentesimo anniversario del modello tramite un’edizione speciale, limitata a 500 esemplari e numerata.

Il Monster 30° Anniversario si fa riconoscere per una serie di dettagli esclusivi, a partire dalla livrea tricolore con cerchi dorati forgiati in alluminio. I parafanghi sono in fibra di carbonio, mentre la sella è prodotta con materiali di qualità superiore ed è impreziosita da un’esclusiva ricamatura. L’utilizzo di componenti più leggeri, come le sospensioni Öhlins e il silenziatore Termignoni, hanno permesso un risparmio di peso di ben 4 kg rispetto al Monster con allestimento base. Infine, per un controllo assoluto, la moto è stata equipaggiata con gli esclusivi pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV.

Il motore è il classico bicilindrico da 937 cc adottato dal Monster a partire dal MY2021, dotato di distribuzione desmodromica e capace di erogare 111 CV di potenza e 93 Nm di coppia. Nonostante possa apparire una naked “dura e pura”, la Monster offre un’elettronica ai vertici del segmento, con una dotazione di serie che comprende ABS cornering, controllo di trazione, controllo impennata e launch control. Il pilota può sfruttare questi aiuti impostandoli a proprio piacimento tra svariati livelli di intervento.

Questa edizione limitata arriverà nelle concessionarie a dicembre 2023, ad un prezzo di 17.690 euro. Collegandosi al sito ufficiale è perfino possibile prenotare un test drive. Se siete amanti del Monster e avete curiosità verso il mondo delle moto elettriche, vi consigliamo di dare un’occhiata alla Bestial-E, una special completamente elettrica realizzata dall’italiana E-Racer Motorcycle. (immagini: Ducati)