Nuova Ducati MG-20, la e-bike pieghevole in magnesio di Borgo Panigale

La nuova micromobilità urbana sta dando alle grandi aziende nuove opportunità di business, e anche un colosso come Ducati è da tempo impegnato a lanciare nuovi monopattini e biciclette elettriche. L’ultima arrivata è la nuova Ducati MG-20.

Stiamo parlando della prima e-bike pieghevole in magnesio della linea Ducati Urban e-Mobility, commercializzata in collaborazione con MT Distribution. Una bici compatta, agile e leggera, dal design del telaio distintivo e con un profilo “fluido e aerodinamico”, per citare Ducati stessa. Le ruote sono da 20” x 2,125”, inoltre la possibilità di richiudere facilmente la bici la rende altamente trasportabile. Il suo peso, batteria inclusa, è di 20,5 kg.

Dotata di un motore elettrico da 250 W, la Ducati MG-20 può raggiungere i 25 km/h, come da normativa, e toccare i 50 km di autonomia, grazie alla batteria Samsung da 36 V, 10,5 Ah e 378 Wh. Tre i livelli di assistenza, che limitano la velocità rispettivamente a 12, 18 e 25 km/h e si gestiscono tramite un comodo schermo LCD posto sul manubrio. Presente anche un LED frontale anteriore e bande catarifrangenti sulle ruote, per una guida sicura anche di notte.

Come tutti i prodotti Ducati Urban e-Mobility, l’acquisto dell’e-bike pieghevole MG-20 include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia. MG-20 sarà disponibile a partire da luglio 2021 presso i concessionari e nell’e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi di elettronica di consumo specializzati e nei principali store online, a un prezzo di 1.599 euro.