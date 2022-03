Nuova Ducati Futa 2022, la prima e-bike da corsa di Borgo Panigale

L'avvicinarsi della primavera sta portando sul mercato nuove e-bike e monopattini. Abbiamo già visto i nuovi prodotti 2022 di Segway-Ninebot, oggi è il momento delle nuove e-bike Ducati - fra cui spicca la prima bici stradale a pedalata assistita del marchio.

Partiamo proprio da lei, dalla Ducati Futa: il nome deriva dal Passo della Futa e parliamo della prima bicicletta da corsa Ducati a pedalata assistita, disponibile anche in Limited Edition. Una e-road performante costruita per chi ha voglia di "allenarsi, divertirsi e pedalare al proprio massimo" anche su lunghi tratti e salite impegnative. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio riprende una geometria da sport endurance, mentre il motore sul mozzo posteriore è un FSA System HM 1.0 da 250 W e 42 Nm di coppia, compatto e pesante soltanto 3,98 kg.

È dotato di 5 livelli di assistenza selezionabili tramite un comando Garmin posto sul manubrio. In taglia M la bici pesa soltanto 12,4 kg, nonostante la batteria da 250 Wh sia integrata nel tubo obliquo - alla quale è possibile aggiungere un range extender opzionale da ulteriori 250 Wh.

Non è la sola novità 2022: Ducati ha presentato anche la nuova MIG-S e la TK-01RR Limited Edition. La prima è una All Mountain agile, performante e divertente con motore Shimano EP8 da appena 2,6 kg di peso e 85 Nm di coppia. La Ducati TK-01RR Limited Edition invece è una versione ancora più esclusiva della e-enduro Ducati, con la quale affrontare sfide off-road senza limiti. Per conoscere maggiori dettagli tecnici sulle nuove e-bike Ducati vi rimandiamo all'immagine presente in basso.