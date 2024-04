Nuova DS8 in arrivo: ecco come sarà l'ammiraglia gemella della Lancia Gamma

Stellantis si prepara a fare un'altra mossa. Dopo aver annunciato ben 36 modelli in arrivo tra cui la prossima Panda e la Lancia Delta, il marchio ha mostrato in anteprima un render di quella che sarà la prossima DS8: un'ammiraglia elettrica da ben 700 km di autonomia.

Questo modello (come suggerisce lo stesso nome) andrà a colmare il divario tra la DS7 e la DS9 e sarà la momentanea sostituta di quest'ultima già praticamente fuori produzione. La stessa DS 9, introdotta quattro anni fa, mirava a conquistare i clienti amanti delle berline di lusso, ma non ha mai raggiunto i risultati sperati. Pertanto, DS ha deciso di optare per un SUV dal design più sportivo, il cui prototipo è stato ispirato al concetto DS Aero Sport Lounge.

La nuova DS 8 sarà il quinto modello del marchio e il terzo SUV. Questo sarà caratterizzato da un design all'avanguardia che richiama il concept DS Aero Sport Lounge, con linee eleganti e un profilo fastback. Internamente, romperà gli schemi dei modelli DS precedenti con una maggiore digitalizzazione e un concetto di "lusso a bordo" più tangibile rispetto alla DS9.

La DS8 sarà il primo modello del marchio completamente elettrico, con versioni equipaggiate con uno o due motori elettrici fino a 350 CV e un'autonomia massima di 700 chilometri. Prevista per il lancio prima della fine dell'anno, sarà disponibile per l'acquisto a partire da maggio 2025.

Come vi abbiamo condiviso qualche mese fa, DS8 è già stata avvistata durante dei test invernali in Svezia e sappiamo già che condividerà la piattaforma STLA-Medium e il sistema di trazione elettrico con la Peugeot 3008 e sarà equipaggiata con una batteria da 98 kWh. Si prevede che la DS 8 sarà disponibile esclusivamente con motorizzazione elettrica, in linea con la strategia di DS di abbandonare i motori termici e introdurre solo modelli a batteria a partire da quest'anno.

Su Arexons Pasta rimuovi graffi, auto carrozzeria, Speciali micropa è uno dei più venduti di oggi.