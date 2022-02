Nuova DS 9 E-TENSE 250, la berlina Plug-in Hybrid con 70 km di autonomia Full Electric

Siete alla ricerca di una berlina potente, elegante e rispettosa dell'ambiente, con consumi ed emissioni ridotte? Date un'occhiata alla nuova DS 9 E-TENSE 250.

Appena presentata dal produttore francese, è una berlina di alta fascia che offre un motore PureTech 4 cilindri da 200 CV abbinato a un propulsore elettrico da 100 CV/80 kW. Tecnicamente è una Plug-in Hybrid, può dunque funzionare in modalità Full Electric grazie a una batteria da 15,6 kWh, che promette fino a 70 km nel ciclo urbano WLTP oppure fino a 61 km nel ciclo combinato WLTP.

Una batteria che si ricarica fino a una potenza di 7,4 kW grazie al caricatore di bordo, significa che alla massima potenza disponibile avete la batteria dallo 0 al 100% in 2 ore e 23 minuti. A livello di prestazioni la nuova DS 9 E-TENSE 250 può raggiungere i 240 km/h (limite elettronico) in modalità ibrida, solo in elettrico invece può toccare i 135 km/h.

Come dicevamo in apertura, grazie alla tecnologia Plug-in Hybrid consumi ed emissioni sono assolutamente sotto controllo: sulla carta abbiamo solo 26 g/km di CO2, mentre si consuma solo 1,1 litri di carburante ogni 100 km secondo il ciclo combinato WLTP (e con batteria carica). Dopo questa breve panoramica tecnica arriviamo così al prezzo di 58.700 euro nella sua versione PERFORMANCE LINE+ e 61.700 euro nella variante RIVOLI+.



Se vi piacciono le automobili DS vi ricordiamo che di recente sono arrivate la nuova DS 3 Crossback E-TENSE con l'energia gestita come in Formula E e la nuova DS 4 arrivata nel 2021.