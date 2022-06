Nuova DS 7 CROSSBACK 2022: il SUV Plug-in Hybrid pieno di tecnologia

Il primo design firmato 100% DS Automobiles, svelato originariamente nel 2017, si rinnova: ecco a voi la nuova DS 7 Crossback, rinnovata all'esterno come all'interno.

Al di fuori è facile notare il muso per linee più nette, i sottili fari S PIXEL LED VISION 3.0 e le luci diurne DS LIGHT VEIL. I nuovi cerchi EDINBURGH e SILVERSTONE da 19 pollici migliorano l'efficienza aerodinamica, mentre i BROOKLYN da 21 pollici contraddistinguono la nuova DS 7 E-TENSE 4x4 360. Gli interni si possono avere in variante RIVOLI, PERFORMANCE LINE e BASTILLE, mentre sul fronte delle motorizzazioni abbiamo una gamma composta da tre Plug-in Hybrid da 225, 300 e 360 CV.

La nuova DS E-TENSE 225 ha il motore benzina PureTech 180 e un motore elettrico da 110 CV con cambio automatico a 8 rapporti e trazione a due ruote motrici. Le nuove DS 7 E-TENSE 4x4 300 e DS 7 E-TENSE 4x4 360 introducono una trazione a quattro ruote motrici con motore PureTech 200 e propulsori elettrici da 110 e 112 CV su ciascun asse. Il modello 360 è stato inoltre messo a punto da DS Performance. Ad alimentare la parte elettrica abbiamo una comoda batteria da 14,2 kWh che permette di percorrere fino a 65 km in Full Electric su ciclo misto WLTP e fino a 81 km in città. Il caricatore di bordo è da 7,4 kW che impiega circa 2 ore per una carica completa. Successivamente sarà disponibile anche un motore BlueHDi a gasolio da 130 CV.

Nuova DS 7 CROSSBACK include il DS IRIS SYSTEM, un nuovo schermo touch da 12" ad alta risoluzione, nuove telecamere digitali HD e un quadro strumenti da 12 pollici con display personalizzabili. Sempre a proposito di tecnologia abbiamo i sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e DS NIGHT VISION: il primo è un sistema di ammortizzazione controllato da telecamera, il secondo una telecamera a infrarossi che sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali a una distanza massima di 100 metri.

Nuova DS 7 viene prodotta in Francia, a Mulhouse, per tutti i mercati al di fuori della Cina. Gli ordini verranno aperti nel corso dell'estate 2022, con i primi modelli disponibili nei DS STORE da settembre 2022. Se la DS 7 vi sembra grande per le vostre esigenze, c'è in Italia la DS 3 CROSSBACK.