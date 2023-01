Nuova DS 3: il restyling del SUV compatto anche 100% elettrico

E' disponibile la nuova Citroen DS 3. Dopo la presentazione della Paris Fashion Week, l'azienda francese del gruppo Stellantis ha ufficialmente messo in vendita la sua nuova vettura Segmento B, presente nelle versioni Crossback e standard.

Numerose le novità a cominciare dal design, con la nuova DS 3 che presenta un frontale inedito con una griglia che è stata ridisegnata, divenendo più ampia, e dei dettagli in nero lucido, ma anche cromato e diamante a seconda del tipo di modello scelto. Spiccano i nuovi fari al LED di serie su tutta la gamma, nonchè le due linee disposte verticalmente su entrambi i lati del muso che danno una forma distintiva alla stessa DS 3 2023. Presente anche un nuovo spoiler, completamente rivisto per migliorare le prestazioni aerodinamiche della vettura.

Spostandoci sul posteriore, appaiono notevoli le modifiche con delle nuove luci che sono state enfatizzate “con gusto”, come spiega la stessa Citroen, grazie ad una striscia nera laccata, mentre la firma "DS AUTOMOBILES" è stata applicata grazie ad una nuova tecnologia che permette di incastonare le lettere una ad una nel rivestimento. I cerchi in lega sono di generose dimensioni, essendo disponibili in versione 17 e 18 pollici, mentre a livello di colori troviamo sette diverse tonalità metallizzate o perlate, a cominciare dalle due nuove tinte Rosso Diva e Grigio Première.

Aprendo il cofano della nuova DS 3 si scoprono tre diverse versioni, a cominciare da quella elettrica denominata E-TENSE, che dispone di un propulsore totalmente nuovo nonché di una nuova batteria con maggiore potenza ed autonomia. Il motore sincrono ibrido ha fatto frutto di quanto acquisito nell'esperienza Formula E garantendo fino a 404 chilometri di percorrenza con una sola ricarica, che diventano più di 500 in condizioni urbane. La potenza è di 155 CV mentre la batteria è da 54 kWh con ricarica rapida (dal 10 all'80% in 30 minuti).

Previste anche due motorizzazioni a benzina, la PureTech 100 con 6 rapporti e la PureTech 130 con 8 rapporti, oltre alla versione diesel BluHDi 130. Novità all'esterno e sotto il cofano così come all'interno della nuova Citroen, il cui logo è stato recentemente cambiato, dove spicca un sistema di infotainment con uno schermo centrale da 10.3 pollici ad lata definizione.

L'utente avrà la possibilità di personalizzarlo così come il quadro strumenti da 7 pollici con tanto di head up display in grado di proiettare le info principali nella linea degli occhi del conducente. A impreziosire il tutto, la navigazione connessa e il riconoscimento vocale intelligente grazie al DS IRIS SYSTEM.

Infine veniamo ai prezzi. La nuova Citroen DS-3 partirà da 28.050 euro per la Pure Tech 100. Si sale a 31.550 euro per la PureTech 130, quindi 33.500 per la BlueHDi 130 e infine 41.550 per la versione elettrica E-TENSE. Con il modello green Citroen continua il suo impegno nell'elettrico e nella tutela dell'ambiente, così come già dimostrato di recente in occasione della presentazione della Oli EV Concept, auto fatta di materiali riciclati.