Nuova DS 3 2023 a benzina, diesel o elettrica: ordini a partire dal 27 settembre

Finita una settimana della moda a Milano ne inizia una nuova a Parigi - e per l'occasione DS Automobiles ha pensato di lanciare la nuova DS 3, erede della DS 3 CROSSBACK.

Rispetto al passato è stata ridisegnata la griglia frontale, ora più ampia, mentre i distintivi DS Wings sono stati modificati per collegare con eleganza griglia e fari - che fra l'altro sono Full LED. Come optional è anche possibile aggiungere la tecnologia DS MATRIX LED VISION. I cerchi hanno un nuovo design e sono disponibili da 17 e da 18 pollici, mentre sulla nuova DS 3 E-TENSE 100% elettrica si possono avere i cerchi in lega TOULOUSE da 18 pollici con pneumatici "Tall & Narrow Classe A+". Sette i colori carrozzeria previsti, opachi, metallizzati o perlati, fra cui spiccano i nuovi Rosso Diva e Grigio Première (che potete ammirare in foto).

Sul fronte dei motori DS propone un propulsore elettrico nuovo, assemblato a Trémery-Metz, un riduttore prodotto a Valenciennes e una batteria assemblata a Poissy per aumentare potenza e autonomia. Questo motore sincrono HSM beneficia dell'esperienza acquisita da DS in Formula 1 e offre 115 kW/155 CV di potenza con 270 Nm di coppia a una tensione di 400 V. La batteria da 54 kWh (50,8 kWh utilizzabili) è dotata di controllo termico e pompa di calore per una ricarica rapida grazie al caricabatterie di serie da 100 kW in DC (da 0% a 80% in 25 minuti), mentre in AC si può caricare a 11 kW (da 0% a 100% in 5 ore). DS 3 E-TENSE elettrica promette così un'autonomia di 402 km secondo il ciclo WLTP (12,6 kWh/100 km) e di oltre 500 km in città.

DS Automobiles non ha del tutto escuso i motori termici, anzi: nuova DS 3 sarà disponibile sia a benzina PureTech che a gasolio BlueHDi. Andiamo dunque a scoprire la gamma completa: nuova DS 3 PureTech 100 con cambio manuale parte da 28.050 euro, nuova DS 3 PureTech 130 con cambio automatico parte invece da 31.550 euro. La variante a diesel DS 3 BlueHDi 130 con cambio automatico parte da 33.500 euro, mentre la variante elettrica DS 3 E-TENSE parte da 41.550 euro. Gli ordini saranno aperti dal 27 settembre in tutta Italia, presso i 45 DS STORE presenti sul territorio e sul sito ufficiale DS Automobiles.

Ricordiamo che in questo 2022 DS Automobiles ha anche lanciato la nuova DS 9 E-TENSE 250.