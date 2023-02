Nuova DR 1.0 EV: l'elettrica super compatta si può avere a meno di 20.000 euro

In Italia c'è una nuova auto elettrica dal costo contenuto, e precisamente la DR 1.0 Ev. Si tratta di una vettura con 4 posti che grazie agli incentivi e alla rottamazione si può acquistare a meno di 20 mila euro: un prezzo senza dubbio interessante.

La DR 1.0 Ev è la più piccola auto sul mercato italiano se si toglie la Smart Fortwo, a cui si ispira parecchio a livello estetico. Misura infatti solo 3,2 metri di lunghezza, ma nonostante questo spazio contenuto riesce comunque ad offrire quattro posti a sedere, due davanti e due nella fila dietro.

Si tratta della prima auto che il brand DR, in grande spolvero nel 2022, propone con motorizzazione completamente elettrica, e punta ovviamente ad incontrare quella clientela che vuole acquistare un'auto green contenendo comunque la spesa. Del resto le vetture a impatto zero costano parecchio: sapete quali sono le auto elettriche meno care in Italia? Si parte da 21mila euro, di conseguenza la DR 1.0 Ev appare davvero profittevole.

La piccola vettura italiana si presenta con una carrozzeria ovviamente a tre porte, un bagagliaio da 110 litri che possono diventare 630 se si decide di abbattere i due sedili posteriori, e uno scatto da 0 a 50 chilometri in 5 secondi. I cerchi in lega sono da 15 pollici mentre all'interno fa bella mostra un sistema di infotainment con schermo touch da 9,7 pollici al centro della plancia, e supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Il motore elettrico ha invece una potenza di 45 kW in grado di raggiungere i 120 km/h e con un'autonomia di 210 km che diventano 294 nel ciclo urbano. I tempi di ricarica sono di 35 minuti per passare dal 20 all'80 per cento, e la batteria è garantita per 8 anni o 100mila km. Infine il prezzo: la piccola DR 1.0 Ev viene proposta a 25.900 euro a listino ma con rottamazione e incentivi si può scendere a 19.900 euro. Prima della piccola 1.0 Ev, DR aveva presentato il SUV 6.0 in versione benzina e gpl.