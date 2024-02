Nuova Dacia Spring 2024 in versione cabrio? Ecco come potrebbe essere

C'è una sorta di speculazione u una possibile versione cabrio della Dacia Spring prevista per l'estate. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, ecco come il canale Youtube Mahboub 1 se l'è immaginata.

Dopo aver visto il recente restyling della Dacia Spring, il veicolo ha suscitato interesse come una delle opzioni elettriche più accessibili sul mercato. Con un design rinnovato sia esternamente che internamente, la vettura a batteria si presenta ora con un'estetica più sofisticata e moderna, mantenendo comunque le sue caratteristiche distintive di spaziosità, convenienza ed efficienza.

Una presunta Dacia Spring Cabriolet potrebbe mantenere le stesse specifiche tecniche della versione standard, con una lunghezza di circa 375 cm e un design ispirato agli ultimi modelli della Casa Dacia, caratterizzato da fari a forma di Y e dettagli simili a quelli della Duster. Le opzioni di colori includerebbero sei varianti esterne, tra cui Beige Safari e Brick Red.

Naturalmente, la capacità di carico del bagagliaio verrebbe ridimensionata dalla presenza del tetto cabriolet in tela, riducendo la capacità massima da circa 310 litri a circa 200 litri. All'interno, la vettura potrebbe ospitare comodamente quattro passeggeri, sebbene lo spazio sui sedili posteriori potrebbe essere leggermente limitato. La strumentazione digitale includerebbe uno schermo da 10 pollici per il sistema di infotainment.

Le motorizzazioni della Dacia Spring Cabriolet rifletterebbero quelle della versione standard, con opzioni di 45 CV e 65 CV. La differenza principale sarebbe nel tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h, mentre la velocità massima rimarrebbe di 125 km/h. Entrambe le versioni menzionate sarebbero dotate di trazione anteriore e una batteria da 26,8 kWh, garantendo un'autonomia dichiarata di oltre 220 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica sarebbe possibile sia in corrente alternata fino a 7 kW che in corrente continua fino a 30 kW.

Ricordiamo che, al momento, si tratta solo di una mera speculazione, e che la casa romena non ha mai rilasciato alcune dichiarazione in merito ad una Spring Cabrio. Il prezzo più che abbordabile, di circa 21.450 euro per la versione base della Dacia Spring che, con i prossimi incentivi statali, potrebbe addirittura costare meno di 10.000 euro la rende tutt'oggi una delle vetture elettriche più convenienti sul mercato. Considerando che una variate aperta potrebbe costare almeno 3.000 o 4.000 euro in più, essa sarebbe comunque l'elettrica cabrio più economica sul mercato europeo.