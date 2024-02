Nuova Dacia Spring 2024, domani la presentazione: tutto quello che sappiamo

Il debutto del primo restyling della Dacia Spring è previsto per il 21 febbraio, con un anteprima che ne mostra la silhouette rinnovata, caratterizzata da linee più definite. Sebbene questo modello completamente elettrico sia uscito solo nel 2021, Dacia ci tiene a rimanere al passo con i concorrenti con questa seconda iterazione.

Nel corso del 2021, Dacia ha fatto un ingresso notevole nel mercato delle auto elettriche con la Spring, ottenendo immediato successo grazie alla sua politica di prezzi accessibili e anticipando di molto i concorrenti. Nel 2023, il marchio ha consegnato ben 61.803 esemplari in Europa, registrando un aumento del 26,4% rispetto al 2022.

Tuttavia, il 2024 presenta sfide più significative. La vettura ha recentemente perso il bonus ecologico in Francia, il suo principale incentivo, a causa della sua produzione in Cina. In risposta a questa situazione, il produttore ha ridotto i prezzi, abbassando il listino di 2.400 euro a partire dal 5 gennaio, portandolo da 20.800 euro a 18.400 euro. Tuttavia, questa strategia potrebbe non essere sufficiente, poiché un concorrente di rilievo, la Citroënë-C3, è sul punto di rubare clienti. Con un prezzo base di 23.300 euro e la possibilità di beneficiare del bonus ecologico, la C3 offre dimensioni maggiori, una dotazione più completa e un'autonomia superiore (320 km rispetto ai 230 km della Spring).

L'azienda rumena, a sua volta, sta preparando una controffensiva, con questo piccolo restyling che, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere presentato già al Salone di Ginevra. Secondo quanto annunciato da Dacia, la nuova Spring presenterà "un design esterno ed interno completamente rinnovato", adottando il nuovo stile più incisivo già introdotto con la nuova Duster 2024 . Si prevede anche un importante aggiornamento dell'abitacolo, con miglioramenti significativi in termini di presentazione e comfort.

Questi interventi permetteranno alla Spring di compensare il gap rispetto alla C3 su vari fronti. Riguardo l'autonomia però, si prevede che il produttore manterrà un'autonomia di 230 km, considerata più che sufficiente per la sua clientela target. Unica cosa che manca a a questo punto è il prezzo: tutte queste migliorie sarebbero inutili se la nuova Dacia Spring fosse proposta ad un prezzo "sbagliato".