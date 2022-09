Nuova Dacia Spring 2022: arriva il nuovo logo Dacia e il colore Lichen Kaki

Sin dal suo debutto, la Dacia Spring è riuscita a far parlare di sé per la sua incredibile semplicità, e per essere l'auto elettrica più economica del mercato. Ora si rinnova, guadagna i nuovi loghi Dacia e conferma i suoi 305 km di autonomia secondo lo standard WLTP City.

Nonostante il look da crossover cittadino, la Dacia Spring è lunga appena 3,73 metri, larga 1,58 metri e alta 1,51 metri. Pur essendo spartana al suo interno, costruita certamente al risparmio, la Dacia Spring è in ogni caso una perfetta alleata in città con i suoi 305 km di autonomia con una singola carica (230 km su ciclo misto WLTP).

Secondo i dati raccolti da Dacia, i possessori della Spring eseguono in media dai 5 ai 9 spostamenti quotidiani in città, percorrendo in media 31 km a una velocità di 26 km/h. In queste condizioni, la Dacia Spring diventa una vettura eccezionale, capace di circolare per un'intera settimana con una sola carica - che inoltre costa pochissimo, visto la piccola batteria installata al suo interno. A bordo abbiamo 4 posti reali e un bagagliaio di circa 300 litri, inoltre ricordiamo che la Dacia Spring è l'auto offerta da Zity, il servizio di car sharing attivo a Milano.

Ma parliamo delle novità 2022: la Dacia Spring si è silenziosamente rinnovata a giugno 2022 e ora sta per arrivare nelle mani dei clienti con la nuova Brand Identity Dacia. Troviamo il nuovo logo Dacia Link, la colorazione inedita Schist Grey per le barre da tetto e la nuova tinta Lichen Kaki, la stessa che ammirate nelle foto a corredo di questo articolo. Volete visionare la nuova Dacia Spring 2022 prima che arrivi in concessionaria? Dacia ha sviluppato l'app Dacia AR per vedere in realtà aumentata la Spring in anteprima sul vostro telefono Android o iOS.