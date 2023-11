Nuova Dacia Sandero 2024, come sarà e quanto costerà: prezzo a partire da 12mila euro?

La Dacia Sandero è senza dubbio una delle auto più attese per il 2024. La vettura prodotta dalla nota casa romena sta registrando dati di vendita importanti nel corso dell'anno che volge alla conclusione, ed è logico aspettarsi un successo simile anche per il modello che verrà, visto che manterrà la stessa filosofia.

Secondo quanto raccolto dai francesi di auto-moto, la nuova Sandero dovrebbe ereditare dalla cugina francese, la Renault Kardian, il motore full hybrid da 145 cavalli, ma non è da escludere anche il 3 cilindri 1.0 turbo da 125 cavalli sempre della francese.

La piattaforma utilizzata sarà la RMP, Renault Modular Platform che permette di produrre anche modelli al 100% elettrici, mentre a livello estetico la nuova Sandero dovrebbe essere in linea con gli ultimi modelli Dacia, a cominciare dallo stile presentato con il concept Bigster del 2021.

Spazio quindi a luci LED, nuovi cerchi in lega, un design inedito dei parafanghi, e le novità ci saranno anche all'interno, dove dovrebbe esservi spazio per una maggior multimedialità rispetto alla generazione al momento in circolazione.

Troveremo quindi uno schermo touchscreen configurabile al posto dei quadranti analogici, oltre ad una serie di migliorie che si possono osservare già sulla Renault Kardian, che come avete capito sarà una stretta gemella appunto della nuova Dacia.

Infine l'ultimo dilemma, il prezzo. Secondo i transalpini l'entry level partirà sicuramente da 12 mila euro o poco più, il che significa circa due mila euro in più rispetto al modello attuale che ha invece una versione base da circa 10.700 euro.

In ogni caso, come detto sopra, stiamo parlando di un B-SUV che manterrà la sua anima low cost senza snaturarsi, offrendo quindi una vettura senza troppi fronzoli, essenziale, con un design aggiornato sia all'esterno che all'interno.

La cosa certa è che il futuro prossimo di Dacia si preannuncia a dir poco interessante tenendo conto dei modelli in uscita a breve. Oltre alla rinnovata Sandero spazio alla nuova Dacia Bigster che uscirà nel 2025 e che dovrebbe costare 22mila euro, senza dimenticarsi della rinnovata Duster, uno dei modelli di punta del marchio romeno, che verrà presentata a fine mese.

In futuro dovrebbe esservi spazio anche per una nuova Dacia Spring il cui modello elettrico in Francia ha battuto Tesla lo scorso ottobre.