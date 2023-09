Nuova Dacia C-Neo, la station wagon low cost che punta a stravolgere il mercato

Arrivano ulteriori indiscrezioni in merito alla station wagon compatta di casa Dacia, modello che dovrebbe chiamarsi C-Neo. La vettura potrebbe essere commercializzata nel 2026 e anche in versione berlina.

A parlarne in esclusiva sono i francesi di L'Argus, che raccontano gli ambiziosi piani di Dacia che punta ad essere la Jeep d'Europa. E così che dopo la nuova Duster, prevista per il 2024, e il Bigster nell'autunno successivo, ecco arrivare anche la famigliare che arricchirà ulteriormente la line-up dell'azienda romena di proprietà di Renault.

La nuova C-Neo (nome non ufficiale), verrà costruita sulla stessa piattaforma della Bigster Punta a colmare un vuoto sul mercato, quello delle berline di grandi dimensioni, e dovrebbe avere una misura di circa 4,6 metri di lunghezza.

L'Argus ha pubblicato anche due render di come potrebbe essere la futura Dacia, basati sugli schizzi di due modelli mostrati presso il centro design di Bucarest, di conseguenza stiamo parlando di un'ipotesi stilistica che dovrebbe avvicinarsi di molto al modello di serie.

In linea con la mission del marchio, la C-Neo sarà alta e muscolosa, mantenendo così lo stile delle varie Dacia in commercio, ed inoltre dovrebbe adottare una silhouette da fastback con un lunotto decisamente inclinato.

A livello motoristico spazio al tre cilindri 1.2 da 140 cavalli, sia benzina quanto GPL, motorizzazione quest'ultima in cui Dacia comanda in Italia. Previsto anche un 1.8 Hybrid che sarà inaugurato dal Bigster, così come la versione 1.2 48V GPL 4x4 associata al nuovo cambio a doppia frizione DW23.

Obiettivo di Dacia, contenere il listino, di conseguenza la vettura potrebbe costare fra i 25 e i 30mila euro (se non di meno) tenendo conto che la nuova Duster sarà messa in vendita fra i 19 e i 25mila euro, e la Bigster partirà dai 22. Dacia punta a costruire un milione di veicoli all'anno, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto proprio con il lancio dei modelli in arrivo prossimamente.