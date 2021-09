Nuova Dacia Jogger, la familiare 7 posti più economica del mercato

Il Gruppo Renault è andata all’IAA Mobility 2021 di Monaco con il coltello fra i denti. Renault stessa (inteso come marchio) si è detta scettica in merito all’idea europea di vendere solo auto 100% elettrica dal 2035 in poi, pronta a combattere per avere anche le ibride fino al 2040. Nel frattempo Dacia ha mostrato al mondo la sua nuova Jogger.

Il brand romeno sotto l’egida del gruppo francese sta facendo vedere cose molto interessanti, noi stessi abbiamo appena provato la nuova Sandero Stepway Bifuel e fra non molto leggerete opinioni alquanto positive in merito. Tuttavia il brand non smette di stupire con il nuovo Dacia Jogger, un SUV familiare a 7 posti che rappresenta una novità all’interno della line-up.

Secondo i designer Dacia, la nuova Jogger è stata pensata per essere la compagna ideale nella vita quotidiana delle famiglie, che oltre al tran-tran quotidiano in città vogliono anche esplorare la natura e godersi la vita all’aria aperta. Se la recente Dacia Spring si è subito posizionata come l’elettrica più conveniente del mercato (per saperne di più abbiamo guidato la Dacia Spring in anteprima), la Jogger si candida a essere la 7 posti più accessibile del panorama attuale, in pieno stile Dacia.

Al lancio sarà disponibile in due versioni differenti, con motore benzina TCe 110 e con motore ECO-G 100, e sappiamo che la sigla ECO-G indica un motore Bifuel benzina/GPL - con Dacia che si conferma unico produttore ad avere una gamma completa di autovetture con questa doppia alimentazione.